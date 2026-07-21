Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenleme kapsamında, Türkiye genelindeki tüm canlı hayvan kesimhanelerinde yüksek çözünürlüklü kamera sistemleri ve dijital takip altyapısı zorunlu oluyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği değişikliğine göre, bu yeni kurallar 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren eksiksiz olarak uygulanmaya başlanacak.

Yeni dönemin en dikkat çeken adımı, hayvan bekleme ve kesim alanlarını kapsayacak olan izleme sistemleri oldu. Yönetmeliğe göre işletmeler, geniş açıdan görüntü alabilen ve en az bir ay boyunca kayıt saklama kapasitesine sahip kameralar kurmakla yükümlü kılındı. Bu sayede personel hareketleri, yan ürünler ve karkas işlemleri geriye dönük olarak denetlenebilecek.

HAYVAN REFAHI İÇİN HANGİ ÖNLEMLER ALINDI?

Tesislerdeki fiziksel koşullar da hayvanların zarar görmesini engelleyecek şekilde yeniden standartlara bağlandı. Kesimhanelerde zemini kaygan olmayan, sessiz çalışan, ani hareket etmeyen ve keskin kenarları bulunmayan sabitleme ekipmanlarının kullanımı mecburi tutuldu. Ayrıca, hayvanların bilinçleri açık durumdayken ayaklarından asılması uygulamasına son verildi.

DİJİTAL TAKİP SİSTEMİ NE GETİRİYOR?

Elektronik küpe uygulaması sayesinde, kesilen her hayvanın dijital sayımı ve geriye dönük takibi yapılabilecek. Kurulacak yeni altyapı, çiftliklerdeki veteriner ilaç kullanımlarından hastalık geçmişlerine ve hayvan hareketlerine kadar tüm verilerin merkezden kontrol edilmesini sağlayacak. Tüketicinin sofrasına ulaşan etin güvenilirliğini artırmayı hedefleyen bu sistem, olası halk sağlığı risklerini henüz üretim aşamasındayken tespit etme imkanı sunacak.