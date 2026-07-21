Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanı Abdullah Akkuş, ilçede artan nüfus ve turizm yoğunluğuna karşın sağlık hizmetlerinde yaşanan aksaklıklara dikkat çekerek yetkilileri göreve davet etti. Yapılan yazılı açıklamada, Alanya'daki devlet hastanesinde hasta mağduriyetine yol açan eksiklikler detaylı şekilde paylaşıldı.

Yazılı açıklamaya göre, poliklinik randevularındaki uzun bekleme süreleri vatandaşları zor durumda bırakıyor. Cildiye ve kardiyoloji bölümlerinde hastaların 15 gün sonrasına randevu bulabildiği, kulak burun boğaz ile ortopedi branşlarında ise bu sürenin 16 güne kadar ulaştığı aktarıldı.

EKSİK BRANŞLAR VE ERTELENEN AMELİYATLAR

Hastanenin fiziki ve donanımsal yetersizliklerine de değinilen açıklamada, çocuk endokrinolojisi ile cerrahi onkoloji gibi kritik branşların bulunmadığı bildirildi. Ayrıca çocuk yoğun bakım ünitesinin eksikliği ve ameliyathane kapasitesinin yetersiz kalması sebebiyle operasyonların sık sık ertelendiği vurgulandı. Vatandaşların sağlık hizmetine erişimini zorlaştıran bu durumun, ilçedeki yaşam kalitesini doğrudan etkilediği ifade edildi.

ALANYA'NIN SAĞLIK ALTYAPISI YETERLİ Mİ?

Yaz aylarında milyonlarca turisti ağırlayan ve yerleşik nüfusu birçok ilden fazla olan Alanya'da, çocuk yoğun bakım ünitesi gibi hayati birimlerin olmaması bölgenin sağlık altyapısındaki planlama ihtiyacını gözler önüne seriyor. Akkuş, bu ölçekteki bir kentte yaşanan personel ve yönetim zafiyetlerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, yetkililerden yapısal adımlar atılmasını talep etti.

Sürecin günübirlik çözümlerle değil, kalıcı yatırımlarla yönetilmesi gerektiğini belirten Akkuş, "Sağlık lütuf değil, anayasal bir haktır. Alanya bunu fazlasıyla hak etmektedir" ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca, kantin işletmesindeki aksaklıklar ve bazı birimlerde hasta yakınlarına yönelik olumsuz iletişim şikayetlerinin de yakından takip edileceği duyuruldu.