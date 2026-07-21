Haziran 2026 dönemine ait Antalya konut piyasası verileri açıklandı. Endeksa'nın hazırladığı ve Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığı rapora göre, kent genelinde satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 26,93 oranında yükseldi. Ortalama büyüklüğü 110 metrekare olan konutların ortalama satış fiyatı 6 milyon 79 bin 40 liraya, metrekare fiyatı ise 55 bin 264 liraya ulaştı. İl genelinde konut yatırımının geri dönüş süresi ortalama 16 yıl olarak belirlendi.

ANTALYA'NIN EN PAHALI VE EN UCUZ İLÇELERİ HANGİLERİ?

İlçe bazlı analizler, gayrimenkul değerlerindeki bölgesel farklılıkları ortaya koydu. Metrekare satış fiyatının en yüksek olduğu ilçe 104 bin 601 lira ile Kaş oldu. Kaş'ta ortalama konut değeri 20 milyon 920 bin 200 lira, yatırımın geri dönüş süresi 31 yıl ve kira getirisi yüzde 3,23 olarak hesaplandı. Bu bölgeyi metrekare fiyatlarında sırasıyla Kemer (84 bin 739 lira), Konyaaltı (79 bin 744 lira) ve Aksu (69 bin 926 lira) izlerken, kentin en düşük metrekare fiyatına sahip ilçesi 21 bin 358 lira ile Akseki olarak kayıtlara geçti. Akseki'de ortalama bir konutun değeri 3 milyon 203 bin 700 lira seviyesinde kaldı.

MERKEZ VE KIRSAL İLÇELERDE FİYATLAR NE DURUMDA?

Antalya'nın merkez ilçelerinde de fiyat artışları devam etti. Muratpaşa'da ortalama metrekare fiyatı 56 bin 604 liraya, konut değeri ise 7 milyon 132 bin 104 liraya ulaştı. Kepez'de metrekare satış fiyatı 43 bin 313 lira, ortalama konut bedeli 4 milyon 331 bin 300 lira olarak ölçülürken; yıllık değer artışı Muratpaşa'da yüzde 35,17, Kepez'de yüzde 32,90, Konyaaltı'nda yüzde 24,82 ve Aksu'da yüzde 20,72 oranında gerçekleşti.

Kırsal bölgelerden Gündoğmuş, yüzde 173,70'lik oranla yıllık değer artışında zirvede yer aldı. Gündoğmuş'ta metrekare fiyatı 23 bin 943 lira, ortalama konut değeri 3 milyon 591 bin 450 lira oldu. Yıllık artışta bu ilçeyi İbradı (yüzde 42,09), Demre (yüzde 40,10) ve Kumluca (yüzde 39,23) takip ederken, Serik'te metrekare fiyatı 50 bin 939 liraya, ortalama konut değeri 7 milyon 488 bin 33 liraya ve yıllık artış yüzde 23,46'ya ulaştı.

ALANYA KONUT PİYASASINDAKİ YAVAŞLAMANIN SEBEBİ NE?

Turizm ve yabancı yerleşiminin merkezlerinden Alanya, son bir yıllık süreçte konut fiyatlarının en düşük oranda arttığı ilçeler grubunda (Kaş, Konyaaltı, Gazipaşa ve Kemer ile birlikte) yer aldı. Alanya'da ortalama metrekare satış fiyatı 59 bin 938 lira, ortalama konut değeri ise 6 milyon 593 bin 180 lira olarak hesaplandı. Yıllık değer artışının yüzde 22,14'te kalması ve amortisman süresinin 20 yıla uzaması, ilçedeki gayrimenkul piyasasında fiyatların belirli bir doygunluğa ulaştığına işaret ediyor. Uzmanlar, bu istatistiksel tablonun yerel ekonomiye ve inşaat sektörüne olası yansımalarının yakından takip edildiğini belirtiyor.

YATIRIMIN EN HIZLI GERİ DÖNDÜĞÜ BÖLGELER NERESİ?

Amortisman süreleri ve kira getirileri incelendiğinde, yatırımcılar için kırsal ilçelerin öne çıktığı görüldü. Yatırımın en kısa sürede geri döndüğü yerler Akseki, İbradı, Gündoğmuş, Elmalı ve Muratpaşa olurken; en uzun geri dönüş süresi Kaş, Demre, Alanya, Korkuteli ve Gazipaşa'da tespit edildi. Kira getirisinde yüzde 11,52 ile Akseki birinci sıraya yerleşti. Akseki'yi yüzde 8,58 ile Gündoğmuş izledi. Merkez ilçelerdeki kira getirileri ise Muratpaşa'da yüzde 6,53, Kepez'de yüzde 6,43, Aksu'da yüzde 6,31 ve Döşemealtı'nda yüzde 6 seviyesinde gerçekleşti.