31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Hakan Tütüncü, seçimlerin ardından sürdürdüğü ilçe ziyaretleriyle ilgili eleştirilere yanıt verdi. Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, bir süredir sosyal medyada sessiz kalan Tütüncü, kapı kapı dolaşmasının ardındaki nedeni kamuoyuyla paylaştı.

Yaklaşık 15 yıl boyunca Kepez Belediye Başkanı olarak görev yapan Tütüncü, son günlerde Antalya'nın farklı noktalarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, seçim odaklı bir çalışma yürütmediğinin altını çizen siyasetçi, halkın gerçek talep ve beklentilerini anlamak için güçlü bir bağ kurmanın şart olduğunu vurguladı.

"MESELE SEÇİM DEĞİL" MESAJI

Tütüncü, kendisine yöneltilen "Seçim yok ki, neden kapı kapı dolaşıyorsun?" şeklindeki sorulara net bir dille karşılık verdi. Hayata milletin penceresinden bakmanın önemine değinen Tütüncü, tecrübelerinin kendisine bunu gösterdiğini belirterek asıl meselenin seçim olmadığını ifade etti.

SEÇİM SONRASI SİYASİ İLETİŞİM NASIL ŞEKİLLENİYOR?

Seçim döneminin ardından sosyal medya paylaşımlarını sınırlandıran Tütüncü, haziran ayı sonundan itibaren haftalık güncellemeler yapmaya başlamıştı. 23 Haziran'da okul ziyaretlerini, 3 Temmuz'da ise vatandaş buluşmalarını paylaşan Tütüncü, yaklaşık 12 günlük bir aranın ardından yeni mesajıyla tekrar gündeme geldi. Siyasi figürlerin seçim kayıplarının ardından sahayı terk etmeyerek tabanla iletişimi sürdürmesi, yaklaşan yeni siyasi dönemler için bir zemin hazırlığı ve seçmenle bağın koparılmaması stratejisi olarak değerlendiriliyor.

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI VE SİYASİ GEÇMİŞİ

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Mart seçimlerinde yaklaşık 580 bin oy alarak yüzde 40 civarında bir destek bulan Tütüncü, yarışı yaklaşık 706 bin oy ve yüzde 48 oranına ulaşan mevcut Başkan Muhittin Böcek'in gerisinde tamamlamıştı. 15 Haziran 1979 tarihinde Almanya'da doğan ve 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Tütüncü, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana çeşitli kademelerde görev aldıktan sonra üç dönem üst üste Kepez'i yönetmişti. Tütüncü'nün ilçe ilçe sürdürdüğü bu temaslar, Alanya dahil olmak üzere Antalya'nın siyasi kulislerinde yakından takip ediliyor.