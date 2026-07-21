Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde aile mahkemelerindeki yargısal süreçler son on yılda ciddi bir ivme kazandı. 2016 ile 2025 yıllarını kapsayan istatistikler; boşanma, velayet, nafaka ve evlenmenin iptali gibi davalarda karar alma sürelerinin kısaldığını ortaya koydu. Çalışmada bölge adliye mahkemelerindeki durum, 6284 sayılı Kanun kapsamındaki tedbirler ve TÜİK verileri de bir arada değerlendirildi.

DOSYA TEMİZLEME ORANI YÜZDE 100'Ü GEÇTİ

Açıklanan rakamlara göre, 2025 yılı içinde ülke genelinde toplam 309 bin 479 boşanma davası açıldı. Aynı dönemde boşanma ve bağlantılı davalarda dosya temizleme oranı yüzde 102.1 seviyesine ulaştı. Bu veriler, yıl içinde açılan davalardan daha fazlasının karara bağlandığını ve geçmiş yıllardan devreden dosyaların da yüzde 2.1 oranında eritildiğini gösterdi. Evlenmenin iptali talebiyle açılan 349 davada ise dosya temizleme oranı yüzde 120.1 olarak kayıtlara geçti.

EN HIZLI İLERLEYEN SÜREÇ HANGİSİ?

Son on yıllık değişime bakıldığında, tüm aile hukuku davalarında mahkemelerin geçmiş yüklerinden kurtulmaya başladığı görülüyor. Yargısal verimliliğin artmasıyla boşanma davalarındaki temizleme oranı yüzde 92.9 seviyesinden yüzde 102.1'e çıkarken, nafaka davalarında bu oran yüzde 88'den yüzde 108.2'ye tırmandı. Velayet davaları yüzde 68.8'den yüzde 103.3'e, ayrılık davaları ise yüzde 79.1'den yüzde 106.8'e yükseldi. Dosya temizleme oranının yüzde 100 eşiğini aşması, istatistiksel bağlamda vatandaşların uzun süren mahkeme süreçlerinin kısalması ve bekleyen eski dosyaların nihayete ermesi anlamına geliyor.

Adalet Bakanlığı istatistiklerine yansıyan bir diğer gelişme ise yeni dava sayılarındaki eğilim oldu. Veriler, 2025 yılında boşanma, nafaka ve velayet konularında açılan yeni dosya sayısının 2024 yılına kıyasla azaldığını belirledi.