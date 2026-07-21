Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, trafikte sürücülerin yol istemek amacıyla sıkça başvurduğu selektör kullanımı yargıya taşındı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, öndeki araca takip mesafesini ihlal ederek peş peşe selektör yapmayı emsal bir kararla suç kapsamına aldı.

Son dönemde artan trafik cezaları sürücüleri daha dikkatli olmaya yöneltirken, teknik aksamların hatalı kullanımı da artık ağır yaptırımlarla karşılaşıyor. Kırmızı ışık ihlali ve alkollü araç kullanımında 200 bin liraya varan idari para cezalarının yanı sıra, adli yaptırımlar da gündeme geliyor.

HANGİ SUÇ KAPSAMINA ALINDI?

Yargıtay kararıyla birlikte, öndeki araca baskı kurmak amacıyla sürekli selektör yakmak Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 123. maddesi uyarınca değerlendirilecek. Bu eylem, "Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma" suçu sayılarak sürücüler hakkında yasal işlem başlatılmasına olanak tanıyor. Karar doğrultusunda, taciz boyutunda selektör yapan kişilere 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

PEŞ PEŞE SELEKTÖR YAPMANIN HUKUKİ RİSKLERİ NELER?

Sürekli selektör yapılması, öndeki sürücünün paniğe kapılarak ani fren yapmasına ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden olabiliyor. Uzmanlar, olası bir kaza durumunda failin sadece hapis cezasıyla kalmayacağını, aynı zamanda ağır maddi tazminat davalarıyla da karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor. Hukukçular, yol istemek veya tehlikeyi bildirmek amacıyla selektörün yalnızca tek sefer yapılması gerektiği konusunda sürücüleri uyarıyor. Önündeki araç tepki vermediğinde yakın takibe geçerek ışıklı uyarıyı sürdürmek artık açık bir taciz ve suç eylemi olarak işlem görecek.