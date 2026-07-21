Milyonlarca emeklinin merakla beklediği temmuz dönemi maaş ödemeleri ve zam farkları için süreç netleşmeye başladı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, yasal düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla hak sahipleri zamlı aylık, maaş farkı ve banka promosyonlarından oluşan üç farklı ödemeyi hesaplarında görecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen takvim doğrultusunda tahsis numarasına göre ödemeler ay sonuna kadar tamamlanacak.

SSK VE BAĞ-KUR ÖDEME GÜNLERİ

İşçi emeklilerinin maaşları, tahsis numarasının son rakamına göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında ödeniyor. Son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, 0 olanlar ise 26'sında maaşlarına kavuşuyor. Bağ-Kur kapsamındaki vatandaşlar için ise ödemeler ayın 25'i ile 28'i arasında gerçekleştiriliyor. Hafta sonuna denk gelen ödemelerde cumartesi günleri cuma, pazar günleri ise pazartesi günü işlem yapılıyor.

MEMUR EMEKLİSİ İÇİN ZAM FARKI DETAYI

Maaşlarını ayın ilk günlerinde alan memur emeklilerine yüzde 13,52 oranındaki enflasyon farkı henüz yansıtılmadı. Emekli Sandığı mensupları, maaş alma periyotlarına göre bir, iki veya üç aylık zam farkı alacak. SGK'nın açıklayacağı tarihlerde hesaplara geçecek olan bu tutarlar, aylık alanlar ile mayıs-haziran-temmuz döneminde alanlara bir aylık fark olarak ödenecek. Temmuz-ağustos-eylül grubunda olanlar ise üç aylık fark tahsil edecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kök maaşlara uygulanan yüzde 17,76 oranındaki zamma rağmen aylığı 20 bin liranın altında kalan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, mevcut durumda 20 bin lira almaya devam ediyor. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yeni yasa teklifiyle en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılması planlanıyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde, taban aylık alan emeklilere 3 bin 552 liralık ek fark ödemesi yapılacak.

EMEKLİLER BU SÜREÇTE NEYE DİKKAT ETMELİ?

Taban maaşlarda yapılacak yasal artışın Meclis onayından geçmesi beklendiğinden, vatandaşların e-Devlet üzerinden SGK dökümlerini düzenli kontrol etmesi önem taşıyor. Ayrıca artan maaş tutarları, bankaların sunduğu promosyon sözleşmelerindeki üst dilimlere geçiş imkanı yaratabileceği için emeklilerin mevcut banka anlaşmalarını güncellemeleri ek gelir sağlayabilir.