Antalya'nın tarihi mimarisiyle bilinen Akseki ilçesinde kültürel mirasın korunmasına yönelik yeni bir adım atıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan karar, 21 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu adımla birlikte bölgedeki tescilli bir yapının çevresel yapılaşma koşulları netleşti.

Mülkiyeti Akseki Belediyesi'ne ait olan Hacıilyas Mahallesi'ndeki 4 ada 9 parsel numaralı taşınmazın durumu, kurulun 20 Mayıs 2026 tarihli ve 575 sayılı toplantısında detaylı olarak değerlendirildi. Toplantıda alınan 21958 numaralı karara göre, II. Grup yapı statüsünde bulunan tarihi binanın koruma alanı sınırı 1/1000 ölçekli harita üzerinden resmiyet kazandı.

KORUMA ALANI NELERİ KAPSIYOR?

Alınan bu tescil kararı, tarihi yapının etrafındaki her türlü fiziki müdahale ve yeni yapılaşma faaliyetini kesin bir yasal çerçeveye oturtuyor. Özellikle geleneksel sivil mimari örneklerinin yoğunlaştığı Hacıilyas Mahallesi'nde, tarihi silüetin bozulmaması için çevresel bütünlüğün korunması yasal güvence altına alınmış oldu.

BÖLGE TURİZMİNE VE KÜLTÜREL MİRASA ETKİSİ

Antalya ve çevresinde özgün mimarisiyle öne çıkan Akseki, bu tür resmi tescil kararlarıyla kültürel kimliğini korumaya devam ediyor. Koruma altına alınan yapılar, yerel dokunun sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşırken, bölgedeki kültür turizmi potansiyelinin canlı kalmasına da doğrudan katkı sağlıyor.