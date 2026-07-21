Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla uygulamaya konulan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi, İstanbul'daki sokak toplayıcıları için yeni bir kazanç kapısı oluşturdu. Sosyal medyada sistemin toplayıcıları mağdur ettiğine dair ortaya atılan iddiaların aksine, uygulamanın sahadaki çalışanların gelirini belirgin şekilde artırdığı görüldü.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığı bilgilere göre, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) yetkilileri sahada incelemeler yaptı. Yapılan gözlem ve görüşmeler sonucunda, Sokak Toplayıcıları Derneği ve sahadaki pek çok çalışanın sistemi desteklediği açıklandı. Ajans, yeni düzenlemenin atık toplama sürecini daha kayıtlı, sürdürülebilir ve güvenli bir yapıya kavuşturacağını bildirdi.

GÜNLÜK KAZANÇLAR NASIL DEĞİŞTİ?

Sektörde 26 yıldır çalışan Sıdık Haytar, eskiden kilosu 23 liradan satılan pet şişelerin yeni sistemle yaklaşık 70 liraya denk geldiğini belirtti. Cam şişelerin geçmişte alıcısı olmadığını hatırlatan Haytar, artık her bir ambalajı 1 liradan teslim ettiklerini ve günde ortalama 500 şişe toplayarak aylık 15 bin lira civarında gelir elde ettiğini ifade etti. Bu gelirin çocuklarının okul masraflarına katkı sağladığını belirten Haytar, mağduriyet iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Bir diğer toplayıcı Abuzer Aytaç ise günlük ortalama 2 bin adet ambalaj toplayarak aylık kazancının yaklaşık 60 bin liraya ulaştığını bildirdi. Aytaç, eskiden kimsenin dönüp bakmadığı ve değersiz görülen atıkların tanesi 1 lira olunca herkes tarafından toplanmaya başlandığını ve işlerinin eskisinden çok daha iyi duruma geldiğini aktardı.

DEPOZİTO SİSTEMİ (DOA) NEDİR VE NEYİ HEDEFLİYOR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen DOA sistemi, tek kullanımlık içecek ambalajlarının geri dönüşüm oranını ulusal çapta artırmayı amaçlıyor. Tüketicilerin ve toplayıcıların iade noktalarına teslim ettiği her bir standart ambalaj için belirlenen 1 liralık bedel, hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesini hem de atıkların döngüsel ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor.

Sokak toplayıcıları, sistemin devreye girmesiyle birlikte sokaklardan daha rahat atık topladıklarını dile getiriyor. Uygulamanın ilerleyen süreçte Türkiye genelindeki tüm geri dönüşüm zincirini daha verimli hale getirmesi bekleniyor.