Antalya'nın merkez ilçelerinden Muratpaşa'ya bağlı Tahılpazarı Mahallesi'nde, özellikle Mark Antalya AVM karşısında yer alan iş merkezi ve apartmanların girişleri son günlerde ciddi bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya. Gece saatlerinde madde kullanan ve konaklama ihtiyacı duyan kişilerin bu kapı önlerini mesken tutması, bölgedeki esnaf ile bina sakinlerini tedirgin ediyor. Şehrin en yoğun yaya trafiğine sahip noktalarından birinde yaşanan bu durum, hem çevre kirliliğine hem de asayiş kaygılarına neden oluyor.

Vatandaşların aktardığına göre, geceyi bina girişlerinde geçiren şahıslar burada alkol ve yasaklı madde tüketiyor. Sabah saatlerinde iş yerlerini açmaya veya evlerinden çıkmaya çalışan bölge halkı, etrafa saçılmış içki şişeleri, çöpler ve çeşitli atıklarla karşılaşıyor. Sadece işgalle kalmayan bu kişiler, apartman duvarlarına yaptıkları yazılamalarla binalara fiziksel zarar da veriyor. Artan duvar yazıları sebebiyle bina yönetimleri sürekli olarak boya ve temizlik masrafı yapmak zorunda kalırken, kentin ticari dokusu da bu durumdan olumsuz etkileniyor.

POLİS DENETİMLERİ YETERLİ OLUYOR MU?

Mahalle sakinleri, emniyet güçlerinin bölgede düzenli olarak asayiş denetimi gerçekleştirdiğini bildiriyor. Ancak yapılan tüm kontrollere ve müdahalelere rağmen, özellikle gece geç saatlerde ortaya çıkan bu olayların tamamen engellenemediği ifade ediliyor. Denetimlerin sıklaştırılmasını talep eden vatandaşlar, güvenlik açısından zayıf olan veya terk edilmiş binaların girişleri için ek tedbirler alınmasının şart olduğunu dile getiriyor.

BİNA YÖNETİMLERİ HANGİ ÖNLEMLERİ ALMALI?

Şehir merkezlerindeki benzer güvenlik zafiyetlerinin giderilmesi için uzmanlar, binaların giriş kısımlarında harekete duyarlı güçlü aydınlatma sistemlerinin kullanılmasını öneriyor. Şifreli veya çipli kapı kilit sistemlerine geçilmesi, yüksek çözünürlüklü güvenlik kameralarının caydırıcı noktalara yerleştirilmesi izinsiz girişleri büyük oranda engelliyor. Ayrıca, kullanılmayan yapıların girişlerinin demir parmaklık gibi fiziki engellerle kapatılması, bu alanların suç ve konaklama mekanı haline gelmesinin önüne geçilmesinde etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Turizm kentinin merkezinde yer alan bu bölgelerin daha güvenli bir yapıya kavuşturulması gerektiğini belirten bölge halkı, yerel yönetimler ve emniyet birimlerinin koordineli bir çalışma yürütmesini bekliyor. Mahalleli, mevcut tablonun kentin genel imajına zarar verdiğine dikkat çekerek kalıcı çözümlerin bir an önce hayata geçirilmesini istiyor.