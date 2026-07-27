İddialara göre Mesut Can Tomay'ın yaşadığı rezidansa gelen uyuşturucu içerikli paket, fenomen tarafından farklı bir noktaya bırakıldı. Paketin site görevlileri tarafından fark edilmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı ve soruşturma genişletildi.

Savcılıkta ifade veren Tomay'ın, söz konusu uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu kabul ettiği öne sürüldü.

"ÇEKİNDİĞİM İÇİN BÖYLE YAPTIM"

İfade tutanaklarına yansıyan bilgilere göre Tomay, son dönemde kamuoyuna yansıyan ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları nedeniyle endişe duyduğunu belirtti. Bu nedenle paketi farklı bir noktaya bıraktığını söylediği aktarıldı.

Uyuşturucu iddialarıyla anılmak istemediğini dile getiren sosyal medya fenomeninin, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Mesut Can Tomay ile birlikte gözaltına alınan toplam 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimliğin vereceği karar beklenirken, soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi. Şüpheliler hakkındaki suçlamalarla ilgili nihai değerlendirme ise yargılama sürecinde yapılacak.

HASAN CAN TOMAY KİMDİR?

Mesut Can Tomay, sosyal medya içerikleri ve dijital platformlarda ürettiği eğlence videolarıyla tanınan bir içerik üreticisidir. Özellikle YouTube ve diğer sosyal medya platformlarında geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Tomay, mizah ve eğlence odaklı içerikleriyle kamuoyunda bilinen isimler arasında yer alıyor.

Son dönemde sosyal medya projeleri ve dijital yayınlarıyla gündeme gelen Tomay, bu kez hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması nedeniyle adli sürecin odağında bulunuyor. Soruşturma henüz sonuçlanmadığından, dosyaya ilişkin hukuki süreç devam ediyor.