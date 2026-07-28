Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılma eğilimi gösterdi. Bölge sakinlerinin yükselen dumanları fark ederek yetkililere ihbarda bulunması üzerine, olay yerine hızla yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, ihbarın hemen ardından Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve yerel itfaiye birimleri bölgeye intikal etti. Alevlerin daha geniş bir alana sıçramasını önlemek amacıyla ilk etapta 6 helikopter ve 3 uçak havadan, 14 arazöz, 5 su ikmal aracı ile 2 ilk müdahale aracı karadan çalışmalara başladı. Kapsamlı söndürme operasyonunda toplam 135 orman personeli aktif olarak görev alıyor.

RÜZGAR MÜDAHALEYİ NASIL ETKİLİYOR?

Bölgedeki topoğrafik yapı ve şiddetli rüzgar, alevlerin kontrol altına alınmasını önemli ölçüde güçleştiriyor. Özellikle yamaçlık alanlarda aniden yön değiştiren hava akımları, yangının ilerleyişini hızlandırırken yer ekiplerinin güvenli müdahale mesafesini de daraltıyor.

Hava araçlarının yoğun su atımlarıyla destek verdiği operasyonda, ekiplerin rüzgarın dezavantajına rağmen alevlerin önünü kesmek için yürüttüğü zorlu mücadele aralıksız devam ediyor.