Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında denize açılan ve bir süre sonra açık denize doğru sürüklenmeye başlayan 46 kürek sörfçüsü tehlike atlattı. Sahil Güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirilen hızlı müdahale ile tüm sporcular güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa sahilinden kürek sörfü yapmak üzere denize giren kalabalık bir grubun akıntı nedeniyle sürüklendiği ihbarı alındı. Gelen acil yardım çağrısı üzerine bölgeye derhal 2 Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

2 BOT İLE KURTARMA OPERASYONU

Olay yerine hızla ulaşan sahil güvenlik unsurları, denizin ortasında mahsur kalan 46 kişiyi güvenli bir şekilde botlara aldı. Herhangi bir sağlık sorunu yaşanmadığı belirtilen olayda, sörfçülerin tamamı sorunsuz bir biçimde kıyıya ulaştırıldı.

KÜREK SÖRFÜNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Son yıllarda Akdeniz kıyılarında popülaritesi hızla artan kürek sörfü, ani rüzgar değişimleri ve şiddetli yüzey akıntıları nedeniyle zaman zaman riskli hale gelebiliyor. Uzmanlar, bu sporu yapacak kişilerin denize açılmadan önce günlük meteorolojik uyarıları mutlaka dikkate alması ve can güvenliği için kıyı şeridinden fazla uzaklaşmaması gerektiğini belirtiyor.