Kayseri'de yaşayan Avukat Emin Burak Kekeç, evinde uyuduğu saatlerde aracına yazılan 140 bin TL'lik trafik cezasını hukuki yollarla iptal ettirdi. 20 Şubat sabahı saat 09.00'da e-Devlet üzerinden gelen bildirimle, saat 08.00'de trafik güvenliğini tehlikeye atarak makas attığı gerekçesiyle kendisine ceza kesildiğini öğrendi.

Olayın yaşandığı iddia edilen saatte evinde uyuduğunu ve aracının bina önünde park halinde olduğunu belirten avukat, hızlıca delil toplama sürecine girdi. İkamet ettiği sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Kekeç, saat 08.55'te evden çıktığını belgeledi. Elde ettiği görüntüleri kanıt olarak dosyaya ekleyen Kekeç, Kayseri Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz başvurusunda bulundu.

KAMERA KAYITLARI DELİL KABUL EDİLDİ

Basına yansıyan açıklamalara göre, mahkeme heyeti sunulan video kayıtlarını inceleyerek cezanın yazıldığı saatte aracın trafikte olmadığını kesin olarak teyit etti. Yapılan değerlendirme sonucunda hakimlik, haksız yere kesilen idari para cezasının iptaline karar verdi. Kekeç, saat 08.00'de ceza tutanağının düzenlendiğini ancak kendisinin o saatte uyuduğunu aktardı.

HAKSIZ TRAFİK CEZALARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Hukukçular, hatalı plaka okuma veya benzeri yanlışlıklar nedeniyle kesilen trafik cezalarına karşı vatandaşların kanuni süreler içinde harekete geçmesini tavsiye ediyor. İdari para cezalarının tebliğinden itibaren, kişilerin ellerindeki kamera kaydı, konum verisi veya tanık beyanı gibi somut delillerle vakit kaybetmeden Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurmaları gerekiyor. Avukat Kekeç de haklı olduğuna inanan sürücülerin bütün itiraz mercilerini kullanmaları ve hukuki süreci işletmekten geri durmamaları gerektiğini bildirdi.