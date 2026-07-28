Antalya genelinde hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşmasıyla birlikte toplu ulaşım araçlarındaki soğutma sistemleri yeniden tartışma konusu oldu. Yerel basına yansıyan şikayetlere göre, özel halk otobüslerinde klimaların açılmaması ve bazı hatlarda sefer saatlerine uyulmaması vatandaşları mağdur ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekiplerinin aralıksız sürdürdüğü denetimlere rağmen sorunların devam ettiği öne sürülüyor. İddialara göre, ceza yazılan bazı sürücüler klima sistemini devreye almak yerine yalnızca fan çalıştırarak yolculuğa devam ediyor.

RİSK GRUPLARI ZOR ANLAR YAŞIYOR

Araç içindeki sıcaklığın düşürülememesi, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan yolcular için ciddi sağlık riskleri barındırıyor. Vatandaşlar, yaz aylarında zorunlu olan klima kullanım kuralının ihlal edilmesine karşı daha caydırıcı yaptırımlar beklediklerini ifade ediyor.

KEPEZ HATLARINDA SEFER GECİKMELERİ İDDİASI

Klima krizinin yanı sıra sefer saatlerindeki düzensizlikler de şikayetler arasında yer alıyor. Özellikle sabah saatlerinde Kepez ilçesinde hizmet veren bazı otobüslerin duraklara gecikmeli geldiği belirtiliyor. İşe ve okula gitmek için bekleyen yolcuların uzun süre duraklarda kalması, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

YOLCULAR ŞİKAYETLERİNİ NASIL BİLDİREBİLİR?

Toplu taşıma araçlarında standartlara uymayan sürücülere yönelik denetimler sürerken, vatandaşların da sürece aktif katılımı önem taşıyor. Yolcuların, klima açmayan veya sefer saatine uymayan otobüsleri plaka, hat numarası ve saat bilgisiyle birlikte belediyenin resmi iletişim kanallarına bildirme hakkı bulunuyor. Bu tür şikayetlerin kayıt altına alınması, idari yaptırımların hızlanmasını ve denetimlerin hedefe ulaşmasını kolaylaştırıyor.