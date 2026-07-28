Antalya İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, asayiş ve güvenlik tedbirlerini yerinde görmek amacıyla gece saatlerinde sahaya indi. Zaimoğlu, kentin yoğun nüfuslu merkez ilçelerinden Muratpaşa ve Kepez'de görev başındaki emniyet personeliyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesaplarından aktarılan bilgilere göre, gece denetimleri kritik noktalarda yoğunlaştı. Bu kapsamda Cumhuriyet Meydanı, Kaleiçi, Yeşildere ve Kültür mahallelerinde kurulan uygulama noktaları ziyaret edildi. Zaimoğlu, nöbet tutan polis memurlarına görevlerinde başarılar dileyerek sahadaki anlık durum hakkında yetkililerle değerlendirmelerde bulundu.

İL GENELİNDE GÜVENLİK STRATEJİSİ NASIL UYGULANIYOR?

İl Emniyet Müdürlüğü'nün merkez ilçelerde başlattığı bu proaktif denetim modeli, il genelindeki asayiş stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Suçu önlemeye yönelik gece uygulamalarının, turizm kenti genelinde benzer bir disiplinle sürdürüldüğü dikkat çekiyor. Antalya genelinde vatandaşların kendilerini güvende hissetmeleri için görünür polislik faaliyetlerine ağırlık veriliyor.

Yapılan resmi açıklamada, teşkilatın çalışma prensibine de vurgu yapıldı. Kurum tarafından paylaşılan mesajda, Antalya'nın huzur ve güvenliğini korumak adına mesai mefhumu gözetilmeksizin gece gündüz sahada olunduğu ifade edildi.