Alanya'da artan hava sıcaklıkları ve şiddetli rüzgar, orman yangını riskini yılın en yüksek seviyesine taşıdı. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan acil eylem planı kapsamında, bölgedeki tüm personelin izinleri ikinci bir emre kadar durduruldu.

Riskli bölgeler olarak belirlenen Gedevet, Dim, Sapadere ve Alara Kalesi hatlarında mobil orman ekipleri devriye görevine başladı. Yetkililerin aktardığına göre, bu kritik güzergahlarda 24 saat kesintisiz nöbet tutulurken, kırsal mahallelerdeki camilerden vatandaşları uyarıcı anonslar yapılıyor.

TEPE MAHALLESİ'NDE KORKUTAN ALEVLER

Alınan geniş çaplı tedbirler sürerken, Tepe Mahallesi'nde elektrik tellerinden kıvılcım sıçraması sonucu kuru otların tutuşmasıyla bir çalılık yangını meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin bölgeye hızlı müdahalesi sayesinde alevler büyümeden, sadece 50 metrekarelik bir alanda kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

VATANDAŞLAR YANGINA KARŞI NE YAPMALI?

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kamuoyuna yaptığı açıklamada vatandaşları ormanlık alanlarda kesinlikle ateş yakmamaları konusunda uyardı. Doğaya bırakılan cam şişelerin aşırı sıcaklarda mercek görevi görerek yangınlara davetiye çıkardığını hatırlatan Özçelik, sigara izmaritlerinin de ormanlar için büyük bir tehdit oluşturduğunu bildirdi. Uzmanlar, en ufak bir duman belirtisinde vatandaşların zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasının erken müdahale için hayati önem taşıdığını vurguluyor.