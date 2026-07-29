Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz'ün açıklamalarına göre, kiralık konut piyasasında artan uyuşmazlıklar ev sahiplerinin kiracı seçme kriterlerini tamamen değiştirdi. Antalya genelinde barınma ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, artık yalnızca bir gelir belgesi sunarak ev kiralama imkanını büyük ölçüde kaybetti.

Akdeniz Manşet'in aktardığı habere göre, fahiş kira artışları ve mahkemelerde yıllarca süren tahliye davaları mülk sahiplerinde ciddi bir güven krizine yol açtı. Olası mağduriyetlerin önüne geçmek isteyen ev sahipleri, kiralama sürecini adeta detaylı bir güvenlik soruşturması haline getirdi.

KİRACILARDAN HANGİ BELGELER TALEP EDİLİYOR?

Geçmişte memur kefil veya standart bir maaş bordrosunun yeterli olduğunu belirten Gündüz, güncel kiralama şartlarının zorluğuna dikkat çekti. Yeni dönemde ev sahipleri kiracı adaylarından SGK hizmet dökümü, ayrıntılı maaş bordrosu, banka hesap hareketleri, Findeks kredi notu ve kredi kartı limit bilgilerini eksiksiz istiyor. Bununla yetinmeyen mülk sahipleri, eski ev sahibinden referans talep ediyor ve kiracıların sosyal medya hesaplarını inceleyerek yaşam tarzlarını mercek altına alıyor.

ANTALYA'DAKİ KRİZİN BÖLGESEL YANSIMALARI NELER?

Antalya merkezli gelişen bu katı kiralama kriterlerinin, benzer turizm ve göç dinamiklerine sahip Alanya gibi çevre ilçelerdeki konut piyasasında da yakından takip edildiği görülüyor. Yüksek kira bedelleri ve daralan arz nedeniyle ortaya çıkan bu tablonun, bölgede yaşayan dar ve orta gelirli ailelerin barınma koşullarını daha da zorlaştırması muhtemel bir etki olarak değerlendiriliyor.

Asgari ücretin ve sabit gelirlerin mevcut kira seviyeleri karşısında eridiğini vurgulayan Gündüz, uygulanan ağır kriterlerin insan onurunu zedeleyici boyutlara ulaştığını ifade etti. Barınmanın temel bir insan hakkı olduğunun altını çizen Gündüz, hem ev sahiplerinin yasal haklarını koruyacak hem de vatandaşın çaresizliğini giderecek acil denetim mekanizmalarının kurulması için yetkililere çağrı yaptı.