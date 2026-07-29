Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar son aşamaya ulaştı. Projenin 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde altyapı büyük ölçüde tamamlanırken, hatta yakında test sürüşlerine başlanacağı bildirildi.

Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak tasarlanan ve toplam uzunluğu 201 kilometreyi bulan proje, hem yolcu hem de yük taşımacılığında devasa bir kapasite yaratacak. Hattın tüm etapları tamamlandığında yıllık ortalama 30 milyon yolcu ile 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verilmesi planlanıyor.

BURSA'DAN ANKARA VE İSTANBUL'A 2 SAAT 15 DAKİKA

Osmaneli-Bursa kesiminin devreye girmesi, kentin Türkiye'nin mevcut yüksek hızlı tren ağına doğrudan entegre olmasını sağlayacak. Bu kesim üzerinden yola çıkan bir tren, Osmaneli güzergahını takip ederek aktif olarak kullanılan Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na kesintisiz bağlanacak.

YENİ HATTIN ULAŞIMA ETKİSİ NEDİR?

Bakanlık açıklamasına göre, projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 3,2 milyon vatandaş daha yüksek hızlı tren ağına doğrudan erişim imkanına kavuşacak. En belirgin iyileşme ise seyahat sürelerinde yaşanacak. Yeni hat sayesinde Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arasındaki yolculuk süresi güvenli bir şekilde 2 saat 15 dakikaya kadar düşecek.

Bakan Uraloğlu, gerçekleştirilecek test sürüşleri sırasında hattın tüm sistemlerinin kapsamlı bir şekilde kontrol edileceğini aktardı. İlgili sistemlerin işletmeye hazır hale getirilmesi ve testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından Bursa, yüksek hızlı tren ağıyla resmen buluşmuş olacak.