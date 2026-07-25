Antalya ve Alanya gibi sahil ilçelerinde yaz sezonunun başlamasıyla birlikte kamp alanlarında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Doğayla iç içe tatil yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler, çadır ve karavan alanlarını doldurdu. Turizm uzmanlarının aktardığına göre, özellikle hafta sonlarında doluluk oranları zirveye çıkarken, birçok tesis aylar öncesinden rezervasyon almaya başladı.

Bölgenin uzun sahil şeridi ve Toros Dağları'nın sunduğu coğrafi avantajlar, tatilcilere aynı gün içinde hem deniz hem de orman havası alma imkanı tanıyor. Sadece klasik çadır veya karavan değil, son yıllarda popülerleşen bungalov ve glamping seçenekleri de kamp turizminin tabanını genişletiyor. Ziyaretçiler konaklamanın yanı sıra trekking, kaya tırmanışı, kano ve dalış gibi doğa sporlarına da yoğun ilgi gösteriyor.

YEREL ESNAFA DOĞRUDAN KATKI SAĞLIYOR

Kamp turizminin yükselişi, otel konaklamalarından farklı olarak bölgedeki küçük işletmelere doğrudan nakit akışı sağlıyor. Marketler, restoranlar, yöresel ürün yetiştiricileri ve bisiklet kiralama noktaları artan ziyaretçi trafiğinden olumlu etkileniyor. Sektör temsilcilerinin değerlendirmelerine göre, kampçılar tesis dışına daha fazla çıkarak yerel esnafla doğrudan alışveriş yapıyor ve kırsal mahallelerdeki ekonomik canlılığı artırıyor.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Sürdürülebilir bir doğa turizmi için çevre koruma tedbirleri büyük önem taşıyor. Yetkililer, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte orman yangını riskinin en üst seviyeye çıktığını hatırlatarak uyarılarda bulundu. Kampçıların kesinlikle izin verilmeyen alanlarda ateş yakmaması, atıklarını ayrıştırarak doğaya bırakmaması ve plastik kullanımını en aza indirmesi gerektiği vurgulandı.

Antalya'nın ılıman iklimi sayesinde kamp sezonu sadece yaz aylarıyla sınırlı kalmıyor. Kışın sahil şeridinde, ilkbahar ve sonbaharda ise yüksek kesimlerde devam eden bu hareketliliğin, Alanya ve çevre ilçelerdeki alternatif turizm yatırımlarını önümüzdeki yıllarda daha da şekillendirmesi bekleniyor.