Antalya'nın Kemer ilçesinde, 15 Mayıs'ta başlayan turizm sezonu inşaat yasağına rağmen eski ClubMed arazisinde yürütülen otel inşaatı aralıksız devam ediyor. Kemer Belediyesi tarafından 3 kez tutanak tutulan ve idari yaptırım uygulanan projenin, yüksek sezonun ortasında durdurulamaması yöre halkı ve turizmcilerin tepkisine neden oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasını taşıyan 25 Nisan 2025 tarih ve 2025/3 sayılı genelgeye göre, turistik bölgelerde 15 Mayıs ile 15 Ekim tarihleri arasında ağır nakliyat ve harçlı inşaat faaliyetleri yasaklanıyor. Ancak Ayışığı Koyu'nda Özak GYO tarafından başlatılan çalışmalarda, ormanlık alanda iş makinelerinin ve kamyonların gürültülü şekilde çalıştığı görülüyor. İlgili kurumları arayan vatandaşlara, çalışmaların "Bakanlığın özel izniyle" yapıldığı yönünde yanıt verildiği iddia edildi.

Kemer Belediyesi yetkililerinin aktardığına göre, söz konusu ihlalle ilgili Haziran ve Temmuz aylarında toplam üç kez işlem yapıldı. Kabahatler Kanunu kapsamında 10 Haziran 2026 ve 15 Temmuz 2026 tarihlerinde Kemer Belediyesi Encümeni idari yaptırım kararı alırken, 22 Temmuz 2026 tarihinde tutulan son tutanak da encümene sunuldu. Yetkililer, genelge uyarınca denetim ve yaptırım yetkisinin sadece belediyelerde olmadığını, zorunlu hallerde sürecin valiliklerin koordinasyonunda yürütülmesi gerektiğini bildirdi.

BÖLGEDEKİ DENİZ KİRLİLİĞİ NASIL BAŞLADI?

Kemer'de turizm faaliyetlerini olumsuz etkileyen bir diğer unsur ise deniz kirliliği oldu. İdyros antik kenti kalıntılarının bulunduğu bölgede, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Sualtı Arkeolojisi Müzesi projesi başlatıldı. Özel bir şirkete ihale edilen müze inşaatında yer altı suyu seviyesine inilmesiyle açığa çıkan çamurlu suyun, Karayer Deresi üzerinden denize deşarj edildiği öne sürüldü. Roma dönemine ait köprü kalıntılarının da yer aldığı koya yayılan bu kirlilik, sezon ortasında bölgedeki plajları kullananların tepkisini çekiyor.

ARAZİNİN HUKUKİ SÜRECİ HANGİ AŞAMADA?

Tartışmaların odağında yer alan ve 1970'lerde Fransız Tatil Köyü olarak bilinen 293 bin metrekarelik milli park arazisinin tahsis süresi, 2023 yılında alınan bir kararla uzatılmıştı. Üst kullanım hakkı 2068 yılına kadar Özak GYO'ya devredilen alanda, 900 yatak kapasiteli bir otel projesi planlanıyor. Tescilli arkeolojik sit alanlarını da barındıran araziye yönelik koruma amaçlı imar planı değişiklikleri, Antalya İdare Mahkemesi'nde yargıya taşınmıştı. Mahkeme heyeti ve uzman bilirkişiler, 26 Haziran 2026 tarihinde alanda keşif ve inceleme gerçekleştirdi. Davacılar, hazırlanacak raporlar doğrultusunda mahkemeden çıkacak nihai kararı bekliyor.