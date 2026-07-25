Antalya'nın Aksu ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan 300 yatak kapasiteli Aksu Devlet Hastanesi'nin açılışı için geri sayım başladı. Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, tıbbi cihaz ve yatak kurulumları tamamlanan sağlık tesisinin, asansör onayları ve çevre düzenlemelerinin bitmesiyle yaklaşık 20 gün içinde hasta kabulüne başlaması hedefleniyor.

Süreci yerinde incelemek üzere Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan öncülüğündeki heyet hastaneyi ziyaret etti. Heyette yer alan Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Bahar Aydınlı ve ilçe sağlık yetkilileri, yüklenici firmadan projenin son durumu hakkında detaylı bilgi aldı. Yetkililer, asansör sistemlerinin resmi onay sürecinin ardından açılış hazırlıklarının hızlanacağını bildirdi.

ATATÜRK DEVLET HASTANESİ PERSONELİ GEÇİŞ YAPACAK

Yeni hastanenin faaliyete geçmesiyle birlikte, daha önce hizmetini durduran Antalya Atatürk Devlet Hastanesi kadrosunun bu tesise kaydırılması planlanıyor. Başhekim dahil olmak üzere birçok sağlık çalışanının yeni dönemde Aksu Devlet Hastanesi bünyesinde görev alacağı öngörülüyor.

BÖLGE SAĞLIK ALTYAPISINA NASIL BİR KATKI SAĞLAYACAK?

Yaklaşık 59 bin 800 metrekare arsa üzerine kurulan ve 63 bin 342 metrekare kapalı alana sahip olan hastane, olası afetlere karşı sismik deprem izolatörleri ile donatıldı. Tesiste 249 servis, 57 yoğun bakım, 20 psikiyatri, 18 palyatif bakım ve 6 hükümlü yatağı ile toplam 300 yatak kapasitesi sunulacak. Ayrıca 10 ameliyathane, 102 poliklinik odası ve 10 diş ünitesi vatandaşlara hizmet verecek.

Antalya Havalimanı'na sadece 10 dakika mesafede konumlanan tesisin, kent merkezindeki diğer hastanelerin yükünü hafifletmesi bekleniyor. Yeni merkezin devreye girmesiyle birlikte Aksu başta olmak üzere Serik ve Manavgat gibi çevre ilçelerden gelen hasta yoğunluğunun karşılanması ve donanımıyla bölgenin sağlık turizmine ivme kazandırması muhtemel etkiler arasında yakından takip ediliyor.