Antalya Valiliği tarafından yayımlanan 2026/6 Sayılı Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Dumansız Plaj Uygulama Genelgesi ile il genelindeki sahillerde yeni bir dönem başlıyor. Vali Hulusi Şahin imzasıyla duyurulan karara göre, halk sağlığını korumak ve deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla tüm kamu ve özel plajlarda 'Dumansız Plaj' uygulamasına geçildi.

Genelgeye göre, plaj kullanım sahalarının belirli bölümleri işletmeler tarafından 'Sigarasız Alan' olarak ayrılacak. Bu alanlar çocuk oyun grupları, spor sahaları ve engelli erişim noktalarından tamamen izole edilecek. Sigara içilen ve içilmeyen bölgeler arasında duman geçişini engellemek için bir geçiş koridoru bırakılması zorunlu kılındı. Ayrıca planlama yapılırken dumanın temiz hava sahasına taşınmaması için hakim rüzgar yönü dikkate alınacak.

YENİ EKİPMANLAR VE YABANCI DİLDE UYARILAR

Valiliğin aktardığına göre, kumsal üzerinde doğrudan kuma atılan izmaritleri engellemek için rüzgardan etkilenmeyen ve koku sızdırmayan sabit plaj tipi kül tablaları kullanılacak. İşletmeler ayrıca ziyaretçilere depozito usulüyle kumlara saplanabilen taşınabilir kişisel kül tablaları sunacak. Tüm uyarı levhaları ve sınır çizgileri; Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça olmak üzere dört dilde hazırlanacak. Plaj ses sistemlerinden belirli aralıklarla temiz çevre anonsları yapılacak.

İŞLETMELERİ VE BİREYLERİ HANGİ CEZALAR BEKLİYOR?

Yeni düzenleme, 4207 ve 5326 sayılı kanunlar kapsamında sıkı denetimleri beraberinde getiriyor. Zabıta, polis, jandarma ve sağlık müdürlüğü ekiplerince yapılacak denetimlerde kurallara uymayan kişilere 7 bin 250 TL ceza kesilecek. İşletmeler için ise ceza miktarları 19 bin 476 TL'den başlayarak 128 bin TL'ye kadar çıkabilecek. Bir yıl içinde üç kez kural ihlali yapan işletmelere bir aya kadar kapatma cezası verilebilecek. Bu durum, turizm sezonu öncesinde sahil bandındaki tesislerin alan planlamalarını hızla revize etmelerini gerektiriyor.

Alanya'daki plajları ve yerel işletmeleri de yakından ilgilendiren genelge kapsamında tesisteki görevlilere 'Plaj Elçisi' eğitimi verilecek. Cankurtaran ve güvenlik personeli, ziyaretçileri yasakçı bir tavır yerine çevreci bir dille yönlendirecek. Belirlenen standartlara tam uyum sağlayan ve sıfır atık politikasını uygulayan işletmeler, valilik tarafından 'Mavi Deniz Dostu İşletme' etiketiyle ödüllendirilecek.