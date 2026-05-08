Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan Gökhan Böcek’in ifadeleri gündem yarattı. İddiaya göre seçim sürecinde 1 milyon euro “adaylık parası” olarak teslim edildi.

ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “rüşvet” soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdiği ortaya çıktı. TV100 ekranlarında konuşan gazeteci Sinan Burhan, Gökhan Böcek’in savcılığa verdiği ifadeden bölümler aktardı. İddiaya göre Böcek, seçim sürecinde CHP Genel Merkezi’ne 1 milyon euro götürdüğünü anlattı.

“VELİ AĞABABA’NIN YÖNLENDİRDİĞİ KİŞİYE TESLİM ETTİM”

Gökhan Böcek’in ifadesinde, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile bir proje lansmanında tanıştığını söylediği aktarıldı. İfadeye göre Böcek, daha sonra FaceTime ve WhatsApp üzerinden iletişim kurduklarını, yaklaşık 15 gün sonra ise Ankara’ya giderek CHP Genel Merkezi’nde kimliğini bilmediği bir kişiye parayı teslim ettiğini öne sürdü. Böcek’in ifadesinde şu iddiaların yer aldığı belirtildi: “Veli Ağbaba’nın bilgisi ve talebi dahilinde 1 milyon euroyu genel merkeze götürdüm. Bana bunun Sayın Özgür Özel’in bilgisi dahilinde olduğunu ve adaylık parası gibi düşünmem gerektiğini söyledi.”

“BABAM YARDIMCI OL DEMİŞTİ”

Gökhan Böcek’in ifadesinde, babası Muhittin Böcek’in seçim döneminde “genel merkezin maddi istekleri olabilir, yardımcı ol” dediğini ileri sürdüğü de aktarıldı. Aynı ifadede seçim döneminde kullanılmak üzere otobüs alınmasının da talep edildiği öne sürüldü. Böcek, bir otobüs satın aldıklarını ve daha sonra 1 milyon euro yardım istendiğini savundu.

TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU

Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Gökhan Böcek’in savcılığa verdiği beyanın sonunda tahliye talebinde bulunduğu öğrenildi. İfadesinde, “Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilerek tahliyemi istiyorum” dediği belirtildi.

ADALET BAKANI GÜRLEK DE DOĞRULADI

Akın Gürlek, katıldığı canlı yayında Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık kapsamında beyan verdiğini doğrulayarak, soruşturma ve yargı sürecinin devam ettiğini söyledi. Soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yeni operasyonların da yürütüldüğü belirtildi.