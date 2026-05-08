İzmir'in Bornova ilçesi Ümit Mahallesi'nde 29 Aralık 2025 tarihinde kaybolan ve ormanlık alanda toprağa gömülü bulunan 26 yaşındaki Mihriban Yılmaz cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı. İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameye göre, tutuklu sanık Fatih İnan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Yargı kaynaklarından yansıyan bilgilere göre, olay günü akşam saatlerinde evden ayrılan Yılmaz, boş bir arsada kendisini bekleyen kamyonete bindi. Güvenlik kamerası kayıtları, aracı kullanan kişinin genç kadının akrabalarıyla aynı binada yaşayan Fatih İnan olduğunu ortaya koydu. Gözaltına alınan İnan, cinayeti itiraf ederek cesedi gömdüğü yeri polis ekiplerine gösterdi.

İDDİANAMEDEKİ CİNAYET DETAYLARI

Savcılık makamının hazırladığı iddianamede, sanık Fatih İnan'ın genç kadına yönelik "nitelikli cinsel saldırı" eyleminin ardından boğarak öldürdüğü öne sürüldü. İnşaat işlerinde kullandığı keserle çukur kazan şüphelinin, cesedi yaklaşık 10 kilometre taşıyarak gömdüğü belirtildi. İnan için "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve cinsel saldırı suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

İKİNCİ BİR ŞÜPHELİ ÖLÜM VAKASIYLA BAĞLANTISI ÇIKTI

Mihriban Yılmaz soruşturması, 2023 yılında Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşanan başka bir şüpheli ölüm dosyasını da yeniden gündeme getirdi. İş güvenliği uzmanı Naile Büşra Sarıgül'ün 3 Ağustos 2023'te yüksekten düşerek yaşamını yitirmesi başlangıçta kalp krizi olarak değerlendirilmiş ve takipsizlik kararı verilmişti. Ancak yeni elde edilen DNA bulguları sonucunda, Sarıgül dosyasında da Fatih İnan'a ait izlere rastlandığı bildirildi. Bu gelişme üzerine İnan hakkında, tasarlayarak öldürme ve cinsel saldırı suçlamalarıyla ek tutuklama kararı çıkartıldı.

ALANYA KAMUOYUNUN DA YAKINDAN TAKİP ETTİĞİ HUKUKİ SÜREÇ

Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya'daki sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından da yakından takip edilen bu tür davalar, çapraz delil incelemelerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Hukuk uzmanları, geçmişte kapatılmış dosyaların yeni adli tıp yöntemleri ve DNA eşleştirmeleri sayesinde adalete kazandırılmasının suçla mücadelede emsal teşkil ettiğini vurguluyor.

DAVA KAPSAMINDAKİ DİĞER ŞÜPHELİLER

Davada yalnızca baş şüpheli değil, ona yardım ettiği değerlendirilen kişiler de yargılanacak. Sanığın kardeşi Ömer İnan ile R.Ç. ve eşi R.Ç. hakkında suça iştirak gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis istenirken, aracın sahibi H.İ. için de 20 yıla kadar hapis cezası talep edildiği açıklandı. Naile Büşra Sarıgül'ün ölümüne dair yürütülen soruşturmanın ise ayrı bir dosya üzerinden devam ettiği öğrenildi.