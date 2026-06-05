Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için kritik bir tarih uyarısı yayımladı. Yapılan resmi açıklamaya göre, mevcut başvuru bedelleri 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren güncellenecek. Bu tarihten sonra başvuru yapacak yükümlülerin yeni ücret tarifesine tabi olacağı bildirildi.

Bakanlık, bedel ve ek bedel tutarlarının Askeralma Kanunu hükümleri çerçevesinde yeniden belirleneceğini aktardı. Ücret artışı, memur aylık katsayısındaki değişime paralel olarak hesaplanacak. Mevcut tarifeden yararlanmak isteyenlerin, işlemlerini haziran ayı sonuna kadar bitirmeleri gerekiyor.

SON BAŞVURU 30 HAZİRAN

MSB tarafından yapılan uyarıda, yükümlülerin mağduriyet yaşamaması için başvuru ve ödeme süreçlerini hızlandırmaları istendi. Açıklamada, mevcut bedel üzerinden müracaat etmek isteyenlerin en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tüm işlemlerini tamamlamalarının büyük önem taşıdığı ifade edildi. Süreyi kaçıranlar, temmuz ayında yürürlüğe girecek yeni zamlı tarifeyi ödemek durumunda kalacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIYOR?

Bedelli askerlik tutarı, yasa gereği memur maaşlarına yapılan zam oranlarıyla doğrudan bağlantılı şekilde artış gösteriyor. İlgili mevzuat uyarınca temmuz ayında yürürlüğe girecek yeni memur aylık katsayısı, bedelli askerlik ücretini de otomatik olarak güncelleyecek. Bu nedenle, askerlik görevini bedelli olarak yerine getirmeyi planlayan adayların, katsayı güncellemesi öncesindeki mevcut dönemi değerlendirmesi mali açıdan belirleyici oluyor.