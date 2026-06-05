Beşiktaş, teknik direktör arayışlarını İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano ile sonlandırdı. Siyah-beyazlı kulübün anlaşmaya vardığı tecrübeli teknik adam, resmi sözleşme işlemleri ve son görüşmeler için İstanbul'a geldi.

Bologna'dan ayrılan İtalyan teknik adamı taşıyan özel uçak, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Kulüpten gün içinde yapılan ilk bilgilendirmede uçağın saat 16.00 sularında beklendiği aktarılmıştı. Ancak Italiano'yu taşıyan uçağın piste teker koyması saat 17.40 sularında gerçekleşti.

KAP BİLDİRİMİ YAPILDI

İtalyan çalıştırıcının İstanbul'a ayak basmasıyla birlikte resmi prosedürler de hız kazandı. Beşiktaş Futbol A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan resmi bildirimde sürecin başladığı duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulübün resmi yayın organlarından paylaşılan ve KAP'a gönderilen açıklamada, "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

RESMİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Halka açık spor anonim şirketlerinde standart bir prosedür olan KAP bildiriminin ardından, tarafların son detayları yüz yüze görüşmesi ve resmi sözleşmenin kısa süre içinde imzalanması öngörülüyor. Resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından İtalyan teknik adamın siyah-beyazlı ekibin yeni sezon planlaması için mesaiye başlaması bekleniyor.