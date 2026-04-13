Akaryakıt piyasasındaki baş döndürücü hareketlilik yönünü bu kez aşağı çevirdi. Küresel brent petrol fiyatlarında yaşanan gevşeme ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, uzun süredir yüksek akaryakıt maliyetleriyle mücadele eden araç sahiplerine müjdeli haberi getirdi.

POMPADA 4,35 LİRALIK DEV DÜŞÜŞ

Sektör kaynaklarından sızan son bilgilere göre, akaryakıt istasyonlarında tabelalar baştan sona değişmeye hazırlanıyor. Üst üste gelen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) güncellemeleri ve kur baskısıyla yükseliş trendinde olan motorin fiyatlarına, Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere litre başına tam 4,35 liralık sert bir indirim yansıtılması planlanıyor. Sektör temsilcileri pompaya yansıyacak bu devasa düşüşün hazırlıklarını yaparken, benzin ve LPG (otogaz) gruplarında ise şimdilik herhangi bir fiyat değişikliği ufukta görünmüyor. Ancak uzmanlar, piyasalardaki yüksek oynaklık (volatilite) sebebiyle vatandaşları fiyatları anlık takip etmeleri konusunda uyarıyor.

ALANYA’DA ULAŞIM VE TURİZME CAN SUYU

Bu kritik gelişme, turizm ve tarımsal üretimin en hareketli merkezlerinden biri olan Alanya’da da yakından izleniyor. Şehir içi ulaşımdan tur transferlerine, nakliye zincirinden tarımsal faaliyetlere kadar pek çok yerel sektörü doğrudan etkileyen motorin maliyetlerindeki bu keskin düşüş, ilçe ekonomisine derin bir nefes aldıracak. Akaryakıt fiyatlarının lojistik ve dağıtım kotaları sebebiyle iller ve ilçeler arasında küçük sapmalar gösterdiği bilinirken, 4,35 liralık indirimin Alanya’daki pompalara net yansıması Salı gününün ilk saatleriyle birlikte vatandaşın cebine etki etmeye başlayacak.