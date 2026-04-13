Antalya güne korkutucu bir sismik hareketle başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sistemlerine düşen son dakika verilerine göre, turizm başkentinin Demre ilçesi açıklarında şiddetli bir sarsıntı kaydedildi. Saatler tam 08.48'i gösterdiğinde meydana gelen doğa olayının büyüklüğü 4,7 olarak resmi raporlara yansıdı.

DERİNLİK 16 KİLOMETRE AÇIKLANDI

Yerin metrelerce altında meydana gelen şok sarsıntının kritik detayları da kamuoyu ile paylaşıldı. AFAD uzmanları, depremin deniz tabanının 16,17 kilometre derinliğinde oluştuğunu duyurdu. Yaşanan bu ani gelişme, bölgede kısa süreli bir tedirginlik dalgası yarattı.

ALANYA'DA GÖZLER DEPREM GERÇEĞİNE ÇEVRİLDİ

Antalya merkez ve batı ilçelerinde yankı uyandıran bu sarsıntı, kentin doğusundaki Alanya'da da vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Bölgede yaşanan sismik hareketlilik, Alanya'daki yerel kamuoyu için deprem hazırlıklarının önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Doğrulanmış herhangi bir olumsuz durum rapor edilmezken, yetkililerin sismik aktiviteleri izlemeye devam ettiği biliniyor.