Olay, 25 Temmuz'da Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde gerçekleştirilen direksiyon sınavı sırasında meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık üç yıldır usta öğretici olarak görev yapan T.E., direksiyon sınavında aynı araçta gözetmen olarak bulunan okul müdürü N.K. tarafından fiziksel tacize maruz kaldı.

Sınav bitince şikayetçi oldu

T.E., sınava giren adayların etkilenmesini istemediği için olay sırasında tepki vermediğini, ancak yaşananları belgelemek amacıyla cep telefonunun kamerasını gizlice açarak yaklaşık dört dakikalık görüntü kaydı aldığını söyledi. Sınavın tamamlanmasının ardından Konaklı Jandarma Karakolu'na giderek N.K. hakkında şikayetçi olan kadın usta öğretici, çektiği görüntüleri de delil olarak teslim etti.

Hem açığa alındı hem tutuklandı

Şikayet üzerine başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında gözaltına alınan okul müdürü N.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında da N.K.'nin görevden uzaklaştırıldığı (açığa alındığı) öğrenildi.

"Böyle bir insanın eğitim camiasında görev yapmasını istemiyoruz"

Yaşadığı olayın psikolojik olarak kendisini derinden etkilediğini belirten usta öğretici T.E., tek amacının olayın cezasız kalmaması olduğunu söyledi.

Çocukların böylesi kişilere emanet edilmemesi gerektiğini dile getiren T.E., "Çalıştığım kurumdaki personelin büyük bölümü kadın. Hepimizin sesi olmak için konuşuyorum. Böyle bir insanın eğitim camiasında görev yapmasını istemiyoruz. Tek isteğim olayın cezasız kalmaması ve gerekli işlemlerin yapılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili adli ve idari süreç devam ediyor.