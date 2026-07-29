ALANYA Şoförler Odası, taksici esnafının geleceğini yakından ilgilendiren dijital aplikasyon sistemleri konusunda üyelerinin görüşünü belirlemek amacıyla referandum düzenledi. 27-29 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen oylama, tüm taksi sahiplerinin katılımına açık ve şeffaf bir şekilde yapıldı. Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, referandum sürecinin tamamlandığını belirterek, kararın esnafın özgür iradesiyle ortaya çıktığını söyledi. Akkaya, daha önce durak başkanlarıyla yapılan toplantılarda aplikasyon kullanımına karşı ortak karar alındığını hatırlatarak, “Yaklaşık 2 yıl önce durak başkanlarımızla yaptığımız geniş katılımlı toplantıda aplikasyon kullanımının kesinlikle kabul edilmeyeceği yönünde ortak bir karar alınmıştı. Bu karar 2 yıl boyunca tavizsiz şekilde uygulandı. Kural ihlali yapanlar hakkında idari para cezaları verildi, araç bağlama gibi yaptırımlar kararlılıkla uygulandı” dedi.

ESNAFIN TALEBİ ÜZERİNE SANDIK KURULDU

Son dönemde taksici esnafından aplikasyon sistemleriyle ilgili yoğun talepler geldiğini ifade eden Akkaya, “Esnafımızın sesine kulak vererek nihai kararı doğrudan sandıkta, üyelerimizin hür iradesine sunma kararı aldık” diye konuştu.

Referandumda 07 H 0001 ile 07 H 0891 arasında yer alan tüm taksi sahipleri için hazirun listesi oluşturuldu. Toplam 590 taksici esnafının katıldığı oylamada 134 Evet, 456 Hayır çıktı.

“YENİ YOL HARİTAMIZI BELİRLEYECEK”

Sandıktan çıkan sonucun oda için yol haritası olacağını belirten Akkaya, “Bu sonuç, taksici esnafımızın ortak kararıdır. Alanya Şoförler Odası olarak çoğunluğun ortaya koyduğu irade doğrultusunda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Demokratik sürece katılarak mesleğine ve geleceğine sahip çıkan tüm taksici esnafımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi