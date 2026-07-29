Edinilen ilk bilgilere göre Sapadere Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve diğer ilgili kurumlar sevk edildi.

Yangına havadan helikopter ve uçaklarla, karadan ise arazözler ve çok sayıda personelle müdahale ediliyor. Ekiplerin alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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