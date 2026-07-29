Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, kent turizmine zarar veren davranışlara ve bu olayların sosyal medyadaki yansımalarına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yayımladı. Özcan, her yıl milyonlarca turisti ağırlayan ilçede yaşanan en ufak olumsuzluğun uluslararası çapta yankı bulduğuna dikkat çekerek, yasal ve idari tedbirlerin tavizsiz şekilde uygulanmasını talep etti.

Yapılan açıklamaya göre, son dönemde ilçe genelinde meydana gelen bazı münferit olaylar, sosyal medya platformlarında abartılarak ve kentin geneline mal edilerek paylaşılıyor. Bu durumun Alanya'nın uzun yıllardır koruduğu güvenilir destinasyon algısını zedelediğini aktaran Özcan, bireysel sorumsuzlukların kentin tamamını temsil ediyormuş gibi gösterilmesinin hem esnafı hem de bölge ekonomisini doğrudan tehdit ettiğini vurguladı.

SOSYAL MEDYA ETKİSİ VE İMAJ YÖNETİMİ

Yıllar süren emeklerle inşa edilen marka değerinin korunması gerektiğini bildiren ALTİD

Başkanı, turizmin temelinde güven, misafirperverlik ve kaliteli hizmetin yattığını hatırlattı. Ziyaretçilerin ilçede kendilerini güvende hissetmelerinin öncelikli hedef olduğunu belirten Özcan, mevzuata aykırı hareket edenlere yönelik denetimlerin sıkılaştırılması ve gerekli yaptırımların kararlılıkla hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

DENETİMLER VE TURİZM BİLİNCİ NASIL SAĞLANACAK?

Turizm destinasyonlarında imaj yönetimi sadece cezai işlemlerle kalıcı hale gelmiyor. Özcan'ın uyarıları doğrultusunda, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa yürüteceği eğitim programları, sürdürülebilir turizm altyapısı için zorunlu bir adım olarak öne çıkıyor. Sektör temsilcileri, esnafın ve turizm çalışanlarının profesyonel hizmet standartlarını benimsemesinin, dijital çağda hızla yayılan olumsuz algıları kırmada en etkili strateji olduğunu değerlendiriyor.

Alanya'nın turizmdeki başarısının tüm kent sakinlerinin ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Özcan, dernek olarak misafir memnuniyetini artıracak her projenin destekçisi olacaklarını duyurdu. Güçlü bir kent imajının sadece turizm profesyonelleri için değil, bölgede yaşayan her bireyin ortak geleceği için hayati önem taşıdığı kaydedildi.