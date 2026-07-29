Alanya'nın Karapınar bölgesindeki Gödre yaylasında yangın çıktı. Bölgeden gelen görüntülerde, dağlık alanda yükselen dumanın geniş bir vadiyi kapladığı görülüyor.

Yangının başlangıç saatine, büyüklüğüne ve bölgeye sevk edilen ekiplere ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Gelişmeler takip ediliyor.

ANTALYA'DA YANGIN YOĞUNLUĞU SÜRÜYOR

Bölgede son günlerde çok sayıda yangın kayda geçti. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün 28 Temmuz tarihli açıklamasında, iki günlük dönemde 12 yangın çıktığı bildirilmiş; Alanya'nın Karapınar bölgesi de o tarihte kontrol altına alınan yangınlar arasında yer almıştı.

Bugün ise Kaş ilçesinin Üzümlü Mahallesi'ndeki orman yangınında mücadele ikinci gününe girdi. Kumluca'nın Yazır Mahallesi'nde öğleden sonra başlayan yangında rüzgâr hızının saatte 50 kilometreye ulaşması alevlerin hızla yayılmasına yol açtı; Kemer ile Kumluca arasındaki D400 karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

DUMAN GÖRENLER 112'YE BİLDİRMELİ

Orman Bölge Müdürlüğü, vatandaşların yangın riskine karşı duyarlı olmasını isteyerek, herhangi bir duman ya da yangın belirtisinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulamıştı.