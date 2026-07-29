ALANYA’NIN Yeşilöz Mahallesi’nde meydana gelen yangın, tarım alanlarında hasara yol açtı. Gece saat 03.30 sıralarında çıkan yangında yaklaşık 170 dekar tarım ve makilik alan zarar görürken, bölgede üretim yapan 9 üretici mağdur oldu. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, yangından etkilenen üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Göktepe yaptığı açıklamada, “Yeşilöz Mahallemizde meydana gelen yangından etkilenen üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dün gece saat 03.30 sularında meydana gelen yangında yaklaşık 170 dekar tarım ve makilik alan zarar görmüş, 9 üreticimiz mağdur olmuştur” dedi.

Üreticilerin zararlarının en kısa sürede tespit edilmesi gerektiğini belirten Göktepe, “Yangından etkilenen tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, zararların en kısa sürede tespit edilerek gerekli desteklerin sağlanmasını temenni ediyorum. Alanya Ziraat Odası olarak sürecin yakından takipçisi olacak, üreticilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi