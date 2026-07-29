ALANYA'DA emeklilerin hak mücadelesiyle tanınan 2021 Tüm Emekliler Sendikası Alanya Şube Başkanı Mehmet Gürdal'ın evi hırsızlar tarafından adeta talan edildi. Eşinin onkoloji tedavisi nedeniyle İstanbul'da bulunduğu dönemde evine giren hırsızlar, klima, televizyon, aspiratör, para kasası, kapılar, musluklar, elektrik anahtarları ve fotoğraf çerçevelerine kadar sökülüp götürülebilecek birçok eşyayı çaldı.

"HIRSIZLIK MI, YAĞMA MI, ADINI KOYAMIYORUM"

Yaşadığı olayın ardından büyük üzüntü yaşadığını belirten Gürdal, "Bu duruma hırsızlık mı, yağma mı, soygun mu diyeceğiz, adını koyamıyorum. Can yoldaşım olan eşim rahatsızlandı ve onkoloji tedavisi görüyordu. Tedavi için İstanbul'a gitmek zorunda kaldık. Biz tedavi süreciyle uğraşırken evimize girilip musluklardan elektrik anahtarlarına kadar alınabilecek ne varsa çalındı, ev darmadağın edildi. Ardından 40 yıllık yol arkadaşım olan eşimi kaybettim. Bu olayı duyunca acım katlandı" dedi.

"CAN GÜVENLİĞİM KONUSUNDA DA ENDİŞELİYİM"

Olayın ardından polise başvurduklarını ifade eden Gürdal, güvenlik güçlerine güvendiğini belirterek, "Polis arkadaşlarımız gerekli incelemeleri yaptı. Bu ülkenin güvenlik güçlerinin failleri tespit ederek toplumun mal güvenliğini koruma adına önemli bir adım atacağına inanıyorum. Mala bu kadar saldırı varken insan ister istemez can güvenliği konusunda da endişe duyuyor. Bir tarafta eşimin acısı, diğer tarafta böyle bir olayın yaşanması beni derinden üzdü" diye konuştu.

"SEVGİYLE YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kendisine yöneltilen "Düşmanın mı var?" sorularının da kendisini düşündürdüğünü dile getiren Gürdal, "Ben kimseyi kırmadım, üzmedim. Ben eğitimciyim. Eğitimcilerin görevi insanları ayrıştırmak değil, birleştirmektir. Eğitimde sevgi anahtardır. Biz hayatımız boyunca insan sevgisini merkeze koyduk. Bundan sonra da sevgiyi, dayanışmayı ve komşuluk ilişkilerini ön planda tutarak yaşamaya devam edeceğiz. Bu olayın faillerinin bulunması ve başkalarının da aynı acıyı yaşamaması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi