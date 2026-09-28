ABD'deki Missouri Nehri üzerinde yer alan Gavins Point Barajı'nda 3-5 Ağustos tarihleri arasında yürütülen bakım çalışmaları, istilacı bir türün tesise verdiği zararı ortaya koydu. Yetkililerin açıklamasına göre, barajın su alma kapaklarına yapışan 34 tondan fazla zebra midyesi temizlenerek sistemden uzaklaştırıldı.

Normal koşullarda yaklaşık 40 ton ağırlığında olan tek bir su alma kapağı, sudan çıkarıldığında midye ve diğer birikintiler sebebiyle ortalama 51 tona ulaştı. Toplam üç kapağın her birinde yaklaşık 11 tonluk ek yük tespit edilirken, sadece bu üç kapaktan çıkarılan atık miktarı 34 tonu geçti.

ZEBRA MİDYELERİ SİSTEMLERİ NASIL ETKİLİYOR?

İlk olarak 2015 yılının sonlarında fark edilen bu canlılar, aradan geçen yaklaşık 10 yıllık sürede tesisin en büyük bakım problemlerinden biri haline geldi. Midyeler sadece yüzeylerde ağırlık yapmakla kalmıyor; ham su sistemlerine, borulara ve soğutuculara girerek su akışını kısıtlıyor. Bu tıkanıklıklar, elektrik üretim sistemlerinde beklenmedik duruş riskini ve bakım maliyetlerini artırıyor.

İSTİLACI TÜRLERLE MÜCADELEDE HANGİ YÖNTEMLER KULLANILIYOR?

Tatlı su ekosistemlerinde hızla çoğalarak endüstriyel tesislere büyük yapısal zararlar verebilen zebra midyelerinin geniş su kütlelerinde tamamen yok edilmesi teknik olarak mümkün görünmüyor. Gavins Point Barajı yetkilileri, iç sistemlerdeki yoğunluğu kontrol altına almak amacıyla ultraviyole ışık ve özel kimyasal uygulamalardan faydalanıyor.

Ancak bu yöntemler rezervuarın tamamını temizlemeye yetmediği için, büyük ekipmanların düzenli aralıklarla sudan çıkarılarak fiziksel olarak temizlenmesi zorunluluğunu koruyor. Missouri Nehri boyunca yayılan bu istilanın farklı su arıtma ve soğutma altyapılarında da benzer sorunlar yaratmaya devam ettiği bildirildi.