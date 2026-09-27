Alanya-Manavgat ulaşımının ana güzergâhlarından D-400 kara yolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan tırın yol kenarındaki dolmuş durağına devrilmesi sonucu durakta bulunduğu belirtilen 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, 27 Eylül akşamı saat 19.00 sıralarında Manavgat'ın Çolaklı Mahallesi Süral Kavşağı'nda meydana geldi.

ÖNCE TRAFİK LAMBALARINA VE OTOMOBİLE ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre Antalya yönünden Manavgat istikametine ilerleyen Hüseyin Ç. yönetimindeki 68 KD 606 plakalı, 68 AGS 028 dorse plakalı tır, Süral Kavşağı'nda önce trafik ışıklarına, ardından aynı yönde seyreden Gürkan T. idaresindeki 34 FZJ 464 plakalı otomobile arkadan çarptı. Tır, çarpışmanın ardından yol kenarındaki dolmuş durağının bulunduğu alana devrildi.

TIRIN ALTINDA İKİ KİŞİ OLDUĞU SÖYLENDİ

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, trafik ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri yönlendirildi. Görgü tanıklarının devrilen tırın altında iki kişinin kaldığını belirtmesi üzerine ağır aracın kaldırılması için vinç ve iş makinelerinden destek alındı.

Çalışmaların ardından tır kaldırıldığında altında kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki bir çantada bulunan kimliklerden, yaşamını yitirenlerin yabancı uyruklu kadınlar olduğunun değerlendirildiği bildirildi. Kesin kimlik tespitine ilişkin resmi açıklama ise henüz yapılmadı.

CENAZELER ANTALYA ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, adli tabip ve Cumhuriyet savcısının olay yerindeki çalışmalarının ardından iki kişinin cenazesi kesin kimlik tespiti ve gerekli incelemeler için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazada hafif yaralandığı bildirilen tır sürücüsü Hüseyin Ç. ise Cumhuriyet savcısının talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazanın kesin oluş nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturma sürüyor.

AYNI BÖLGEDE ÜÇ GÜN ÖNCE 15 KİŞİ YARALANMIŞTI

Çolaklı'dan geçen D-400 kara yolunda kısa süre önce de çok sayıda kişinin yaralandığı başka bir trafik kazası yaşanmıştı. 24 Eylül'de Çolaklı Mahallesi'ndeki bir kavşakta tur midibüsü ile iki aracın karıştığı kazada 12'si turist 15 kişi yaralanmış, tur midibüsü çarpışmanın ardından refüje devrilmişti. Son kazanın da aynı mahallede meydana gelmesiyle D-400'ün Çolaklı kesimi üç gün içinde ikinci kez ağır sonuçları olan bir trafik kazasına sahne oldu.