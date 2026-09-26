Sosyal medya platformu TikTok, ABD'nin Alabama eyaletiyle çocukların dijital güvenliği üzerine devam eden yasal süreçte anlaşmaya vardı. BBC'nin aktardığı bilgilere göre şirket, uzlaşma şartları kapsamında davacı tarafa 100 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti.

Anlaşma doğrultusunda platform, Alabama'da yaşayan çocuk kullanıcılar için bir dizi yeni kısıtlamayı hayata geçirecek. Eyaletteki çocukların uygulamada geçirebileceği süre günlük en fazla 2 saat ile sınırlandırılırken, gece saatlerinde ve okul vakitlerinde erişim tamamen engellenecek.

EBEVEYN DENETİMİ ARTIRILIYOR

Yeni düzenlemelerle birlikte anne ve babalara, çocuklarının sosyal medya kullanımını daha detaylı takip edebilmeleri için genişletilmiş denetim araçları sunulacak. Şirketin belirlenen 100 milyon dolarlık ceza tutarını 45 gün içerisinde ödemesi gerekiyor.

DİJİTAL GÜVENLİKTE YENİ DÖNEM Mİ?

TikTok'un uzlaşma koşullarını ihlal etmesi durumunda Alabama eyaletine 300 milyon dolara kadar ek ceza ödemesi riski bulunuyor. Hukuki yaptırımla sonuçlanan bu dava, sosyal medya devlerinin çocukların korunması noktasında dünya genelinde daha sert yasal düzenlemelerle karşılaşabileceğinin somut bir örneği olarak öne çıkıyor.