Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, İtalya merkezli Fideuram bankasının eski Yönetim Kurulu Başkanı Paolo Molesini, şubat ayında yapay zeka destekli bir dolandırıcılığın hedefi oldu. Dolandırıcılar, üst düzey yöneticilerin sesini taklit ederek bankadan Çin ve Hong Kong'daki hesaplara on milyonlarca euro aktarılmasını sağladı.

Olay, Intesa Sanpaolo CEO'su Carlo Messina'nın adıyla gönderilen acil bir WhatsApp mesajıyla başladı. Ardından, tanınmış bir hukuk bürosunun ortağıymış gibi arama yapan dolandırıcılar, yapay zeka ile kopyaladıkları sesi kullanarak işlemi onaylattı. Bu talebin gerçek olduğuna inanan Molesini, finans departmanına yurt dışı hesaplarına transfer yapılması talimatını verdi.

Fideuram yetkililerinin işlemlerdeki garipliği fark etmesi üzerine uluslararası makamlarla iletişime geçildi. Hızlı müdahale sonucunda transfer edilen paranın yaklaşık 53 milyon eurosu kurtarıldı. Ancak kripto paralara dönüştürülen 36 milyon euroya henüz ulaşılamadı.

SORUŞTURMA SÜRECİ VE İSTİFA

Milano savcılığı, olayla ilgili Avrupa dışında yaşayan yabancı uyruklu bir şüpheli hakkında bilgisayar dolandırıcılığı suçlamasıyla soruşturma başlattı. Molesini'nin mart ayında kişisel sebeplerle görevinden ayrıldığı bildirilirken, yöneticiler hakkında herhangi bir adli işlem yürütülmediği ifade edildi. Intesa Sanpaolo ve Fideuram cephesinden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

YAPAY ZEKA DOLANDIRICILIĞI NASIL ÇALIŞIYOR?

Ses kopyalama teknolojileri, dolandırıcıların kısa bir ses kaydı üzerinden hedef kişinin tonlamasını ve konuşma tarzını birebir taklit etmesine olanak tanıyor. Gelişen teknolojiyle birlikte, kurumsal firmalardaki acil para transferi taleplerinin artık sadece yazılı veya sesli mesajlarla değil, çok faktörlü güvenlik protokolleriyle doğrulanması büyük önem taşıyor.

İtalya'da benzer bir vaka geçtiğimiz yıl da kayıtlara geçmişti. Bir bakanın sesini kopyalayan şüpheliler, iş insanı Massimo Moratti'yi ikna ederek yurt dışına yaklaşık 1 milyon euro göndermesini sağlamış, söz konusu meblağ daha sonra yetkililerce geri alınmıştı.