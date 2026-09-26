Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Konya Kapalı Havzası'nda yürütülen Obruk Duyarlılık Haritası saha çalışmaları tamamlandı. İklim değişikliği, kuraklık ve kontrolsüz yer altı suyu kullanımının etkilerini inceleyen çalışmada Konya, Karaman ve Aksaray sınırları içinde toplam 741 obruk kayıt altına alındı.

AA'nın aktardığı verilere göre, tespit edilen obrukların 704'ü Konya, 29'u Karaman ve 8'i Aksaray'da bulunuyor. Konya'nın 14 ilçesinde gözlemlenen oluşumların 390'ı kuyu tipi obruk sınıfında yer alırken, Karapınar ilçesi 572 obrukla en yüksek sayıya sahip bölge olarak öne çıkıyor.

2010 YILINDAN SONRA OLUŞUM HIZLANDI

Envanter kayıtları, obruk oluşumlarının 2010 yılından itibaren ciddi bir ivme kazandığını gösteriyor. Geçmişte nadir rastlanan vakalar, 2010'da 20, 2013'te 32, 2016'da 30, 2019'da 44 ve 2024'te 33 seviyelerine ulaştı. Toplam 741 obruğun 354'ünün ise oluşum tarihi tam olarak bilinmiyor.

AFAD

Konya İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, mevcut obrukların yaklaşık yüzde 50'sinin yüz yıl öncesine dayandığını, yakın dönemde oluşan vaka sayısının ise 350 civarında olduğunu bildirdi. Körpeş, sahadaki çap ve derinlik değişimlerinin mühendisler tarafından düzenli güncellendiğini ifade etti.

RİSK HARİTASI NASIL KULLANILACAK?

Uzman ekiplerin dron destekli incelemeleri, kuyu analizleri ve su seviyesi ölçümleriyle hazırlanan envanter, bölgedeki yeraltı suyu kullanım politikaları için istatistiksel bir zemin oluşturuyor. Tespit edilen tüm obrukların koordinatlarının işlendiği harita, muhtemel yeni risk alanlarını da barındırıyor.

Sürekli güncellenecek olan Obruk Duyarlılık Haritası'nın, teknik değerlendirmelerin ardından önümüzdeki süreçte kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor.