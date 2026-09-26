Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2016-2025 dönemini kapsayan küresel ve ulusal iklim analiz raporunu yayımladı. Veriler, Türkiye'nin son yıllarda üst üste sıcaklık ve kuraklık rekorları kırdığını gösterdi.

Rapora göre, Türkiye'de 2024 yılı 15,6 derece ortalama sıcaklıkla ölçüm geçmişindeki en sıcak yıl oldu. Küresel ölçekte de 15,1 dereceyle rekor kıran 2024'ün ardından, 2025 yılı okyanus ısı içeriğinin modern gözlem tarihinde en yüksek seviyeye ulaştığı dönem olarak belirlendi. Şırnak'ın Silopi ilçesinde 25 Temmuz'da ölçülen 50,5 derecelik sıcaklık ise ulusal maksimum değer olarak kayıtlara geçti.

YAĞIŞLARDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Sıcaklık artışına paralel olarak yağış miktarında da ciddi azalmalar tespit edildi. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve Copernicus değerlendirmelerine göre 2025 yılı, Türkiye'nin 1964'ten bu yana yaşadığı en kurak yıl oldu. Ülke genelinde yıllık yağışlar normalin yüzde 27,6 altında kalırken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bazı kesimlerinde bu açık yüzde 60'ı aştı.

İKLİM VERİLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Uzun yıllar (1991-2020) ortalamalarının belirgin şekilde üzerine çıkılması, bölgesel iklim sistemlerindeki ısınmanın kalıcı bir eğilime dönüştüğünü gösteriyor. Üst üste gelen rekor sıcaklıklar ve azalan yağışlar, özellikle tarımsal üretim ve su kaynakları yönetimi üzerindeki baskının artacağına işaret eden temel istatistiksel göstergeler olarak kabul ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, raporun ardından yaptığı açıklamada iklim değişikliğinin geleceğin değil bugünün meselesi olduğunu vurguladı. Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelenin artık bir zorunluluk haline geldiğini ve iklime dirençli bir Türkiye hedefiyle çalışmaların sürdüğünü bildirdi.