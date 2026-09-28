Alanyaspor, milli maç arasını Antalya Belek'te oynadığı hazırlık karşılaşmasıyla değerlendirdi. Teknik direktör João Pereira yönetimindeki takım, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile karşılaştı.

Basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Aktarılan bilgilere göre, turuncu-yeşilli ekibin tek golünü 24'üncü dakikada Güney Koreli hücum oyuncusu Ui-jo Hwang ağlara gönderdi. Milli takımlarına giden oyuncuların yokluğunda, Pereira kadrodaki diğer isimlerin maç eksiğini kapatma ve form durumlarını görme fırsatı buldu.

İKİNCİ HAZIRLIK MAÇI PLANI

Milli ara öncesinde Çorum FK deplasmanından 2-1 galip ayrılan Alanya temsilcisi, bu süreçte bir hazırlık karşılaşması daha yapmayı planlıyor. İkinci maçtaki rakip henüz netlik kazanmadı. Takım, önümüzdeki günlerde Erzurumspor FK mücadelesinin taktik provalarına yoğunlaşacak.

LİGDE ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR

Süper Lig'de geride kalan 6 haftalık periyotta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puanla 5'inci sıraya yerleşen Alanyaspor, milli ara dönüşü kritik maçlara çıkacak. Turuncu-yeşilliler, 10 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Alanya Oba Stadyumu'nda 7 puanlı Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. Bu karşılaşmanın ardından ise 17 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.