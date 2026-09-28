Sözcü Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, son kullanma tarihi dolan dinamik güvenlik kodlu (CVV) yeni nesil banka kartlarının makasla kesilerek imha edilmesi ciddi sağlık ve çevre riskleri taşıyor. İçerisinde mikro piller bulunan bu kartların parçalanması, tehlikeli kimyasal reaksiyonları tetikliyor.

Fransız mühendis Claire Deilhes tarafından 2020 yılında hazırlanan doktora tezinde, bu kartların yapısı detaylı şekilde incelendi. Araştırma sonuçlarına göre, e-kağıt ekranı çalıştıran 0,5 milimetreden ince lityum mikro piller ve aktif elektrokimyasal hücreler kesici aletlerle temas ettiğinde kısa devre yapıyor. Bu durum aşırı ısınma reaksiyonlarına zemin hazırlıyor.

ZEHİRLİ GAZ TEHLİKESİ

Kesim işlemi sırasında ortaya çıkan en büyük tehdidi hidrojen florür gazı salınımı oluşturuyor. Açığa çıkan bu gaz, insan vücudundaki nemle birleştiğinde yüksek derecede aşındırıcı ve toksik bir madde olan florhidrik aside dönüşüyor. Göz, cilt ve solunum yollarında ciddi hasarlara yol açabilen bu kimyasal süreç, ev ortamında fark edilmeden büyük risk yaratıyor.

KARTLARDAKİ METALLER NEDEN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEMİYOR?

Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (EEEA) kategorisine giren yeni nesil kartlar; altın, gümüş, paladyum ve bakır gibi değerli metaller içeriyor. Makasla küçük parçalara ayrılan kartlardaki metaller ufalandığı için geri dönüşüm tesislerindeki ayrıştırma eleklerinden kaçıyor. Revalorize edilemeyen bu parçalar mecburen yakılıyor veya toprağa gömülerek çevre kirliliğine neden oluyor.

SÜRESİ DOLAN KARTLAR NASIL İMHA EDİLMELİ?

Güvenlik uzmanları, son kullanma tarihi geçen veya banka tarafından iptal edilen kartların teknik olarak tamamen işlevsiz hale geldiğini belirtiyor. Güncel mobil kimlik doğrulama sistemleri sayesinde, bütün halindeki eski kartlardan bilgi çalınması imkansızlaşıyor. Bu nedenle uzmanlar, eski kartların kesilmek yerine elektronik atık toplama kutularına atılmasını veya doğrudan banka şubelerine teslim edilmesini öneriyor.