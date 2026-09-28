Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Yenidoğan Mahallesi'nde inşa edilecek Kız Öğrenci Yurdu'nun temel atma töreni gerçekleştirildi. KEPTAŞ tarafından yürütülen proje tamamlandığında 72 üniversiteliye hizmet verecek.

TEK ÇATIDA YAŞAM VE EĞİTİM ALANLARI

Toplam 1.653 metrekare kapalı alana sahip olacak yurt binası, zemin üzerine üç normal kat ve bir çatı katından oluşacak. Toplam 36 odası bulunan yapının zemin katında çok amaçlı aktivite salonu ile iki ticari dükkan yer alacak. Çatı katında ise aynı anda 80 öğrencinin faydalanabileceği 340 metrekarelik bir yemekhane dizayn edilecek. Binada ayrıca özel iklimlendirme sistemleri, asansör ve sekiz araçlık açık otopark bulunacak.

PROJE ÖĞRENCİLERE HANGİ İMKANLARI SUNACAK?

Hedeflenen 2027 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçecek tesis, sadece bir konaklama merkezi olmanın ötesinde öğrencilerin sosyal ve akademik ihtiyaçlarını tek yapıda karşılayabilecekleri entegre bir alan olarak kurgulandı. Belediyenin kent lokantası, kütüphane ve burs gibi mevcut desteklerinin fiziki bir devamı niteliğindeki bu yatırım, üniversite okumaya gelecek gençlerin ve ailelerinin en büyük sorunlarından olan barınma kaygısını hafifletmeyi amaçlıyor.

"EVLATLARINIZ BİZE EMANET"

Temel atma töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, bir kentin geleceğine yapılan en değerli yatırımın gençlere yönelik olduğunu vurguladı. Başka şehirlerden çocuklarını üniversite eğitimi için bölgeye gönderecek ailelere seslenen Kocagöz, "Gözünüz arkada kalmasın, evlatlarınız Kepez'de bize emanet. Biz laf değil, taş üzerine taş koyarak eser bırakıyoruz" dedi. Törende söz alan Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Feridun Nergiz de mahalleye kazandırılan eğitim yatırımı için belediye yönetimine teşekkürlerini iletti.