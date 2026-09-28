Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi, kurumun adı kullanılarak açılan sahte sosyal medya hesaplarına karşı harekete geçti. Sendika yönetimi, 'Şehir Hastanesi' adıyla faaliyet gösteren ve resmi olmayan bu kanalların üyeler arasında bilgi kirliliği yaratmasını önlemek amacıyla yasal süreç başlatılacağını bildirdi.

SES Antalya Şubesi'nin resmi iletişim kanallarından yapılan duyuruya göre, sendikanın işyeri bazlı herhangi bir sosyal medya yapılanması bulunmuyor. Yetkililer, üyelerin resmi hesaplar ile sahte profilleri karıştırmaması gerektiğinin altını çizerek, bu tür yanıltıcı sayfalara itibar edilmemesini istedi.

SAHTE HESAPLARA KARŞI NE YAPILMALI?

Dijital platformlarda sendika veya resmi kurum adıyla açılan sahte hesaplar, genellikle manipülasyon ve yanlış yönlendirme amacıyla kullanılıyor. Sağlık çalışanlarının, sendikal duyuruları yalnızca SES Antalya Şubesi'nin doğrulanmış resmi web sitesi ve merkezden yönetilen ana sosyal medya hesapları üzerinden takip etmesi, olası mağduriyetlerin önüne geçmek için büyük önem taşıyor.

Sendika yönetimi, isim hakkını ihlal eden ve üyeleri yanıltan kişilerin kimlik tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı. Sorumluların belirlenmesinin ardından gerekli tüm hukuksal girişimlerin hızla hayata geçirileceği vurgulandı.