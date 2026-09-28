Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yayımlanan resmi verilere göre, 29 Eylül 2026 tarihinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında planlı yatırım ve bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar doğrultusunda, Alanya ve Aksu ilçelerine bağlı çok sayıda mahallede farklı saat aralıklarında enerji kesintisi yaşanacak.

ALANYA'DA HANGİ MAHALLELERDE ELEKTRİK KESİLECEK?

Alanya genelinde sabah 09.00 ile 16.00 saatleri arasında geniş çaplı bir çalışma yürütülecek. Bu zaman diliminde Dere, Deretürbelinas, Beldibi ve Çamlıca'nın Kocaveliler mevkisinde enerji akışı durdurulacak. Aynı saatlerde Asmaca (Geykler Cd), Avsallar (Gaziler, Karamustafalar, 3060, Geriz Sk) ve İncekum (25114, 25301

Sk) mahallelerinde de kesinti uygulanacak. Büyükhasbahçe, Cikcilli, Fığla ve Çıplaklı mahallelerinin çeşitli cadde ve sokaklarında (Telliler, Tuğlu, 302 Sk, Kalgıdım Cd, Uzunsırt, Camiönü, Mamadı, Yeniyol Sk, 336, Parlak, 318, Gümüşler, Emin Dere Cd, Fatih Cd, 3001 ve 3005 sokaklar) altyapı yatırımları nedeniyle gün boyu elektrik verilemeyecek.

İlçedeki diğer kesintiler ise günün belirli bölümlerine yayıldı. Güller Pınarı Mahallesi Ahmet Tokuş bölgesinde 09.00-13.00, Bulut bölgesinde ise 14.00-17.00 saatleri arasında bakım yapılacak. Okurcalar'da (520 Sk, Fatih Sultan Mehmet, Çevre Yolu) 09.00-10.00 arası kısa süreli kesinti planlanırken, Avsallar'da 10.30-11.30 ile 11.30-12.30 saatleri arasında iki farklı etapta (Hatıp, Çamlık Cd, Ayrancı, Bahçe Sk, Sarıin Sk, İnönü) çalışma gerçekleştirilecek. Payallar (Hasırlı, 14132

Sk, Gökçeler Cd, Topbaşlar) 13.30-14.30, Konaklı (21, 30 Sk, Vatan) 15.00-16.00 ve Konaklı ile Payallar'ın kesişim noktaları (Kanal Sk, Menderes Cd, 14107, Devecil) 16.20-17.30 saatleri arasında kesintiden etkilenecek.

AKSU İLÇESİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Aksu ilçesinde ise 09.00 ile 16.00 saatleri arasında iki mahallede bakım ve yatırım faaliyeti yürütülecek. Macun Mahallesi'nde yer alan 2031

Sokak, Bulut Sokak ve İsmail Oğan Caddesi kesintiden etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor. Karaöz Mahallesi'nde ise Hacıceliler, Hacıhaliller, Adil Akbıyık ve Adil Akbıyık Caddesi'nde iş sağlığı ve güvenliği standartları çerçevesinde enerji kesintisi uygulanacak.

PLANLI KESİNTİLERDE CİHAZ GÜVENLİĞİ İÇİN NELER YAPILMALI?

Şebeke yenileme ve hat bakım süreçlerinde uygulanan planlı kesintiler, uzun vadede daha sağlıklı bir enerji arzı sağlamayı hedefliyor. Bu tür kesintiler sırasında, ev ve iş yerlerindeki hassas elektronik cihazların fişten çekilmesi, enerji geri geldiğinde oluşabilecek akım dalgalanmalarına karşı alınabilecek en pratik önlemlerden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca buzdolabı gibi beyaz eşyaların kapaklarının kapalı tutulması, içerideki ısının korunmasına yardımcı oluyor.

Alanya'da özellikle turizm ve tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde, ticari işletmelerin ve vatandaşların günlük planlamalarını bu saat aralıklarına göre yapmaları önem taşıyor. Altyapının güçlendirilmesine yönelik bu adımların, bölgedeki artan enerji talebini karşılamada olumlu bir yansıması olması bekleniyor.