ON Numara’da haftanın ilk çekilişi için gözler sonuçlara çevrildi. 28 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek çekiliş öncesinde “On Numara sonuçları açıklandı mı?” ve “Kazandıran numaralar hangileri?” soruları gündeme geldi.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango’nun resmi bilgilerine göre On Numara çekilişleri haftada iki kez, pazartesi ve cuma günleri saat 20.00’de gerçekleştiriliyor. Her çekilişte 1’den 80’e kadar olan numaralar arasından 22 numara çekiliyor.

28 EYLÜL ON NUMARA SONUÇLARI

28 Eylül 2026 tarihli çekiliş için kazandıran numaraların resmi sonuç ekranına yansıması bekleniyor. Saat 20.05 itibarıyla resmi Milli Piyango sayfasında 28 Eylül çekilişinin doğrulanmış sonuçlarına erişilemiyor. Bu nedenle kazanan numaraları kesinleşmeden habere eklemiyorum.

BÜYÜK İKRAMİYE 1,3 MİLYON TL

Paylaşılan çekiliş bilgilerine göre 28 Eylül tarihli On Numara çekilişinde büyük ikramiye 1,3 milyon TL seviyesine ulaştı. Bir önceki çekilişte büyük ikramiyenin devretmesiyle gözler bu akşamki çekilişe çevrildi.

ON NUMARA NASIL OYNANIYOR?

On Numara’da bir kolonda bulunan 80 numaradan 10'u seçiliyor. Tek kolon ücreti 15 TL olarak uygulanırken, sistem oyununda 15 numaraya kadar seçim yapılabiliyor. Çekilen 22 numara arasından 10, 9, 8, 7 veya 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı bilemeyenler ilgili ikramiye kategorilerinden ödül kazanabiliyor.