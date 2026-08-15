Antalya'nın turizm merkezlerinden Kemer ilçesi Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri ve yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman söndürme ve itfaiye ekibi sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Rüzgarın etkisiyle yayılma riski bulunan yangına müdahale için ekipler zamanla yarışıyor. Bölgeye ilk etapta 4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ile 55 teknik personel ve yangın işçisi yönlendirildi. Alevlerin büyümesini engellemek için ekiplerin hem havadan hem de sarp arazide karadan yürüttüğü söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

AYNI BÖLGEDE İKİNCİ YANGIN

Aynı bölgenin yakınlarında daha önce akşam saatlerinde çıkan orman yangını, yaklaşık 14 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınabilmişti. Dünkü yangına ilişkin haberimize buradan ulaşabilirsiniz.