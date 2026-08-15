Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü, Boğaçayı'nın yüzeyinde yaz aylarında yoğunlaşan sucul bitkilere karşı temizlik çalışmalarına devam ediyor. Su seviyesinin düşmesiyle hızla yayılan otlar, suyun doğal akışını engellememesi için düzenli olarak toplanıyor.

Çalışmalarda belediye bünyesindeki 'Caretta' ve 'Mavi Yengeç' adlı özel sucul ot kesme makineleri kullanılıyor. Doğal ekosistemi korumak amacıyla sabahın erken saatlerinde başlatılan işlemler sırasında, su yüzeyindeki atık maddeler de alandan uzaklaştırılıyor.

DENİZE ULAŞMASI NASIL ENGELLENİYOR?

Deniz ve Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü operatörlerinden Tarık Maydos'un aktardığına göre, kesilen otların Akdeniz'e karışmasını önlemek için nehrin denize dökülen kısmına üç adet özel bariyer yerleştirildi. Bariyerlerde biriken bitkiler, belirli bir yoğunluğa ulaştığında iş makineleriyle kamyonlara yükleniyor. Operasyon başına ortalama bir veya iki kamyon ot sahadan çıkarılıyor.

DOĞAL YAŞAM ALANLARI KORUNUYOR MU?

Boğaçayı, aynı zamanda göçmen kuşların önemli duraklama noktalarından biri olarak biliniyor. Yetkililer, temizlik güzergahını belirlerken kuşların konakladığı bölgeleri ve balıkların üreme alanlarını tamamen koruma altına alıyor. Sığlaşan sularda artan bitki örtüsünün kontrollü alımı, hem nehirdeki su kalitesinin dengede kalmasını sağlıyor hem de bölgedeki yaban hayatının döngüsüne müdahale edilmesinin önüne geçiyor.